Şenol Güneş, Beşiktaş'ın efsanesini ekibine aldı!

Beşiktaş'ın gündeminde olan Şenol Güneş, yeni sezon öncesinde çalışmalarına başladı. Güneş ekibine siyah-beyazlıların unutulmaz kaptanı İbrahim Üzülmez'i dahil edecek.

Beşiktaş'ın yeni sezonda teknik direktörlük görevi için anlaştığı iddia edilen, her fırsatta başkan Ahmet Nur Çebi'nin doğrulamadığı isim Şenol Güneş'ten sürpriz bir hamle geldi.

Son olarak A Milli Takım'da görev yapan Güneş, ekibine Beşiktaş'ın efsane kaptanı İbrahim Üzülmez'i dahil edecek.

Murat Sancak Şenol Güneş'i ilan etmişti

Adana Demirspor - Beşiktaş maçı sonrasında Mavi Şimşekler'in başkanı Murat Sancak açıklamalarda bulunmuş ve siyah-beyazlıların yeni sezon için Şenol Güneş ile anlaştığını söylemişti.

Sancak, "Beşiktaş’ın yeni sezonda teknik direktörü Şenol Güneş oldu. Kesin Beşiktaş’a gidiyor. Şenol Hoca Beşiktaş’a hayırlı olsun. Kesin ve net. Nedenini söyleyeyim. Miguel diye kondisyonerimiz vardı. Beşiktaş’ta göreve başladı. Şenol Hoca’nın yardımcısıydı. Şenol Hoca Beşiktaş’ta. Hayırlı olsun şimdiden" ifadelerini kullanmıştı.

Başkan Çebi açık kapı bırakıyor

Murat Sancak'ın açıklamalarından sonra basın toplantısı düzenleyen Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi ısrarla bu sezona dikkat çekip gelecek sezonun teknik direktörü için konuşmaktan kaçındı.

Başkan Çebi, Mayıs'ta bir seçim olduğunu ve bu nedenle gelecek sezonun teknik direktörünün adını telafuz etmenin doğru olmadığını belirtti. Buna karşın ısrarlı Şenol Güneş soruları üzerine, hiçbir görüşme yapmadığını söyleyen Çebi, yine de "Hayat bu ne getireceği belli olmaz" diyerek de kapıyı açık bıraktı.

2000-2011 yılları arasında siyah-beyazlı takımın formasını giyen Üzülmez uzun yıllar takım kaptanlığı yaptı.2013 yılında antrenörlük kariyerine adım atan İbrahim Üzülmez Çaykur Rizespor'da Mustafa Denizli'nin ekibinde görev aldı ve Süper Lig'e yükselme sevinci yaşadı.

Teknik direktörlük kariyerine 2015'te başlayan Üzülmez, Elazığspor, Gaziantepspor, Çaykur Rizespor, Gençlerbirliği (2), Bursaspor ve Ankaragücü'nü çalıştırdı.