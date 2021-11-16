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Yerel Şenlikoğlu ödülünü Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın elinden aldı
Yerel

Şenlikoğlu ödülünü Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın elinden aldı

16-21 Kasım tarihleri arasında Ankara’da Başkent Millet Bahçesi’nde düzenlenen 'Gençlik ve Yerel Yönetimler' temalı 'Tam Bana Göre Festival' adlı festivalde ödül töreni de yapıldı.

Yeniakit Publisher
2021-11-16 20:35:00 -
Şenlikoğlu ödülünü Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın elinden aldı

Gençlik Festivali çerçevesinde AK Partili belediyeler arasında düzenlenen yarışmada da dereceye giren belediyeler açıklandı. Yarışmaya nüfusu 100 binin üzerinde olan 148 büyükşehir, il ve ilçe belediyeleri fiziki belediyecilik, spor faaliyetleri ve girişim faaliyetleri başta olmak üzere çeşitli kategorilerde toplam 283 projeyle katıldı.

Yarışma için milletvekili, akademisyen ve yerel yönetim uzmanlarından oluşan jüri heyeti belediyelerden gelen projeleri titizlikle inceleyerek ödül alan eserleri açıkladı. Giresun Belediyesi de ödüle layık görülen 9 il belediyesi ile birlikte yarışmada ödül kazandı.

Yarışmada hazırladıkları projeleriyle dereceye giren belediyelerin ödülleri ise düzenlenen törenle birlikte Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından sahiplerine takdim edildi.  Belediye Başkanı Aytekin Şenlikoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın elinden aldı.

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