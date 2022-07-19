Seni pislik herif seni! Vay alçak Biden vay

Tamer Korkmaz, ABD’nin Bunak Başkanı Joe Biden'ın son herzelerini köşesine taşıdı. Korkmaz, Yeni Şafak'taki yazısında Biden'ın yediği naneleri tek tek sıralayıp şunları kaydetti:

" “Prens Selman’la görüşmeyeceğim” demişti, ABD’nin Bunak Başkanı!

-Ne oldu?

“El Mecbur” görüştü.

O lafını afiyetle yedi.

-Tükürdüğünü yaladı.

Sırayla gidelim…

ABD Başkanı’na, Cidde Havalimanındaki karşılamada düşük protokol uygulandı.

Cidde Zirvesi’ne katılan Arap ülkelerinin liderlerini tek tek karşıladı, Muhammed Bin Selman…

Buna mukabil, mendebur Biden’ı özellikle orada karşılamadı!

Nitekim…

Alman Die Welt gazetesi, üç sene evvel Putin’in Suudi Arabistan’daki karşılanışı ile Biden’a uygulanan düşük protokolü kıyasladı.

Bu pek belirgin farkın, Suudi yönetiminin her iki ülkeye yönelik tutumunu gösterdiğine dikkat çekti.

Şöyle:

“Suudi yönetimi, mevcut ihtilafta ABD’nin değil Rusya’nın tarafında yer alıyor!”

KAŞIKÇI SUİKASTI

“Hem suçlu, hem de güçlü!” ABD’nin Başı Joe Biden, medyaya…

MBS ile yaptığı görüşmede, ona “Kaşıkçı cinayetinin sorumlusu sensin!” dediğini söyledi.

Prens ise Biden’a “Hayır sorumlusu ben değilim!” demiş.

Düzenbaz Joe Biden “Kaşıkçı konusunda hala daha ne denli hassas oldukları” algısına yatırım yapıyor.

Dahası…

Bu lafıyla; hunharca işlenmiş cinayetin perde arkasında CIA’in yer aldığı gerçeğinin üzerini sıkıca örtmüş oluyor!

OSWALD ÖRNEĞİNDEKİ GİBİ

Cemal Kaşıkçı Suikastı “kıyamete kadar!” MBS’nin üzerinde kaldı.

Bu mevzudaki psikolojik harekât, çoktan amacına ulaştı.

JFK’i “Oswald’ın öldürdüğü” safsatasında olduğu gibi!

Amerikan Yalanları’nın yanında, Hitler’in Propaganda Bakanı Goebbels’inkiler “leblebi çekirdek” kalır!

JFK’i Oswald’ın değil, CIA tetikçilerinin katlettiği (dikkat, daha 1969’da!) Clay Shaw Davası sırasında New Orleans Başsavcısı Jim Garrison tarafından kanıtlanmıştı.

Ne var ki, derin baskı altındaki mahkeme göz göre göre gerçeği hasıraltı etti!

Yıllarca sonra (1991’de) ünlü yönetmen Oliver Stone bu defa “aynı mahkemeyi” film setinde kurdu ve derin gerçekleri detaylarıyla anlattı.

Böylece, JFK’in aslında CIA tarafından öldürüldüğü; sadece Amerikan halkına değil bütün dünyaya gösterilmiş oldu.

1991’den günümüze kadar, gün ışığına çıkan başka birçok delille de bu gerçek teyit edildi.

Gelgelelim, 2022’de bile ısrarla “Başkan Kennedy’yi Oswald öldürdü” deniliyor!

Defalarca kanıtlanmış bir derin komploya, hiç utanmadan “komplo teorisi” muamelesi çekiliyor.

Haydut Devlet’in örtbası “kıyamete kadar sürsün” diye!

GÖZLERİ TAMAMEN KAPALI

Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı’yı katletme planını yapan, organize eden CIA’in…

Cinayeti Suudi Arabistan Hanedanı’nda konuşlanmış “Gizlice ABD’ye çalışan” İnfaz Timi’nin tetikçilerine işlettirdiğini…

Bu sütunda, en başından beri defalarca yazdık.

Mevzuyu, en son 22 Haziran 2022 tarihli “Dikkat: Gözleri, CIA’e Tamamen Kapalı!” başlıklı yazımızda değerlendirdik.

Necip medyamızdaki Amerikan Muhipleri “Prens MBS ile görüşmeyeceğini söyleyip de sonrasında afiyetle bu sözünü yiyen” Bunak Biden’ı “pamuklara sarmaya” devam ediyor.

“Biden, MBS’nin yüzüne söyledi!” diyerek Beyaz Saray Yalakalığı yapıyorlar.

Joe Biden’ın CIA gerçeğini hasıraltı eden malum lafı eliyle MBS’yi bir güzel dövüyorlar!

Gerçekte ne olduğu mu; asla umurlarında değil!

YAMAN SUALLER

Ha, bu arada; İçerideki Amerikancılar…

Prens’in, “Yüzsüz” Joe’nun yüzüne ne söylediğiyle de hiç ilgilenmiyorlar.

Çünkü: MBS’nin Biden’a aparkat gibi iki adet sorusu, onları da duvara dayıyor!

Bir: “Ebu Gureyb’i hatırlıyor musunuz?

İki: “Şirin Ebu Akile için ne yaptınız?”

BİRLEŞİK TECAVÜZCÜLER

Amerikan askerleri ile CIA mensuplarının Irak’taki Ebu Gureyb cezaevinde tutuklulara uyguladıkları işkenceleri hatırlamak mı?

Joe Biden’ın hiç işine gelmez!

Oradaki masumlara yönelik dehşetli fiziki şiddet, tacizler, tecavüzler, cinayetler; Haydut Devlet ABD’nin hakiki yüzüdür, hayat tarzıdır!

Joe Biden’ın oğlu Hunter Biden bir sapık, bir tecavüzcü…

Daha yeni ortaya çıktı:

Başkan babasını, cep telefonuna “Pedofil Peter” diye kaydetmiş!

Mevcut ABD Başkanı, bir sübyancı…

Ondan önceki “Sarı Başkan” ise tescilli bir tecavüzcü!

DAHASI VAR

Cathy O’Brien, yaşadığı dehşetli seneleri anlattığı kitabında…

İkinci Bush’un sübyancı olduğunu deşifre etmişti!

Margie Schoedinger adlı bir kadın ise “Oğul Bush’un kendisine tecavüz ettiğini” 2002’de açıklamıştı.

2003’te yani Irak Savaşının başladığı yıl “ölü” bulundu, bu kadın!

SİYONİST “ASKER” JOE

Haber peşinde koşarken İsrail askerleri tarafından öldürülen Amerikan vatandaşı Şirin Ebu Akile’nin ailesi…

“ABD yönetimini; Şirin’in katledilmesinin aklanmasına ve cezasız kalmasına hizmet etmekle” suçladı.

-Biden’da tık yok!

Bunak Joe, İsrail’de de boşlukla tokalaştı ve “Yahudi değilim, ama Siyonist’im” dedi!"