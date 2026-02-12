Şener Üşümezsoy'dan İstanbul depremi çıkışı!

Prof. Dr. Şener Üşümezsoy, İstanbul’da beklenen olası depremle ilgili kamuoyunda kabul gören senaryolardan farklı değerlendirmelerde bulundu.

Marmara Denizi’ndeki bazı fay segmentlerinde büyük deprem oluşturacak düzeyde enerji birikimi olmadığını öne süren Üşümezsoy, özellikle Adalar segmentiyle ilgili dikkat çeken ifadeler kullandı.

Üşümezsoy, Adalar hattının büyük bir deprem üretecek düzeyde stres taşımadığını savunarak, bu bölgede 7 ve üzeri büyüklükte bir deprem için yeterli enerji birikimi bulunmadığını iddia etti.

Silivri ile Kumburgaz arası kritik bölge

İstanbul’u etkileyebilecek olası bir sarsıntı için tek bir noktaya dikkat çeken Üşümezsoy, Silivri ile Kumburgaz arasındaki yaklaşık 25 kilometrelik hatta odaklanılması gerektiğini belirtti.

Bu hattın 2009’dan bu yana risk taşıdığını ifade eden Üşümezsoy, burada meydana gelebilecek bir depremin büyüklüğünün 6.0 ile 6.5 arasında olabileceğini söyledi.

“Büyük İstanbul depremi senaryosu masada değil” iddiası

Üşümezsoy, Kuzey Marmara genelinde sıkça dile getirilen “büyük İstanbul depremi” senaryosunun artık geçerli olmadığını ileri sürdü.

Açıklamalarında deprem yönetimi politikalarına da değinen Üşümezsoy, yerel yönetimlerin ve bazı uzmanların yaklaşımını eleştirdi.

1999 depreminden bu yana “büyük deprem olacak” söylemiyle uluslararası fonlar sağlandığını iddia eden Üşümezsoy, bu kaynakların deprem hazırlığı için doğru kullanılmadığını savundu.

Bilimsel modelleme vurgusu

Depreme dayanıklı yapıların inşasının mühendislik alanına girdiğini belirten Üşümezsoy, fay hatlarının doğru analiz edilmesinin ise bilimin görevi olduğunu ifade etti. Yanlış fay modelleri üzerinden politika üretilemeyeceğini sözlerine ekledi.