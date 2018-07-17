Şener Şen'e Adnan Oktar şoku

Adnan Oktar ve grubuna düzenlenen operasyon kapsamın gözaltılar devam ediyor. Ünlü oyuncu Şener Şen'in yeğeni olduğu belirtilen Aslı Süme Efeoğlu, operasyon kapsamında gözaltına alındı.

ASLI SÜME EFEOĞLU KİMDİR?

Kedicikler arasında aslında en meşhur olan muhtemelen Aslı Süme'dir. Çok bilinmese de ünlü oyuncu Şener Şen'in yeğeni olan Aslı Oktar'ın müridi olmadan önce dayısı Şener Şen ile olan fotoğraflarını Facebook hesabı üzerinden paylaşmıştı. Adnan Oktar'ın 24 yıllık arkadaşı olan Aslı Süme, Notre Dame de Sion kolejinde okumuş. İstanbul Üniversitesi'nde Çalışma Ekonomisi'ni bitirdi.