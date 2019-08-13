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Senegal'de Cumhurbaşkanının eski Dakar Belediye Başkanını affettiği iddiası

Cumhurbaşkanı Macky Sall'in hapiste bulunan eski Dakar Belediye Başkanı ve siyasi rakibi Khalifa Sall'i affetme kararı aldığı iddia edildi

13 Ağustos 2019 Salı 20:18
Senegal'de Cumhurbaşkanının eski Dakar Belediye Başkanını affettiği iddiası

DAKAR (AA) - Senegal Cumhurbaşkanı Macky Sall'in, yolsuzluk gerekçesiyle hapse giren siyasi rakibi eski Dakar Belediye Başkanı Khalifa Sall’i affettiği ileri sürüldü.

Hükümete yakın medya kuruluşu RFM’nin Cumhurbaşkanı Macky Sall’e yakın bir kaynağa dayandırdığı habere göre, yolsuzluk", "dolandırıcılık" ve "para aklamak" suçlarından 5 yıl hapis ve 3,4 milyon dolarlık para cezası verilen Dakar’ın eski belediye başkanı ve siyasi rakibi Khalifa Sall’i affetme kararı aldı.

Cumhurbaşkanı Sall, af kararnamesini yayımlamak için Khalifa Sall’in avukatlarının cumhurbaşkanlığı affına başvurmasını bekliyor.

Kaynağa göre, eski belediye başkanının avukatları eğer cumhurbaşkanlığına af başvurusunda bulunursa, Khalifa Sall hapisten hemen çıkabilecek.

- Cumhurbaşkanı Sall, Belediye Başkanını görevden almıştı

Mayıs 2017'den bu yana başkent Dakar'daki Reubeuss Cezaevi'nde tutuklu bulunan Sall, "yolsuzluk", "dolandırıcılık" ve "para aklamak" suçlarından Dakar Ceza Mahkemesince yargılanmış, mahkeme, kamuya ait 3 milyon doları zimmetine geçirmekle suçladığı eski Belediye Başkanı Sall'i 5 yıl hapse ve 10 milyon dolar cezaya mahkum etmişti.

Sall de Dakar Temyiz Mahkemesine ve Batı Afrika Devletleri Ekonomik Topluluğu'na (ECOWAS) bağlı Adalet Divanı'na başvurmuş ancak temyiz mahkemesi Sall'in cezasını onamıştı.

Cumhurbaşkanı Sall, eylül 2018'de mahkumiyet kararı onanan Khalifa Sall'in belediye başkanlığı görevine son vermiş, mecliste yapılan oylamayla Khalifa Sall'a yakın isimlerden Soham Wardini Belediye Başkanlığı görevine getirilmişti.

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Haber Tarihi: 13 Ağustos 2019 Salı 20:18
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