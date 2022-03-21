Senegal Dışişleri Bakanı Tall Sall: Türkiye, Senegal'in imtiyazlı ortağıdır

Türkiye'ye, 11-13 Mart'ta düzenlenen, "Global İletişim Ortağı" olduğu Antalya Diplomasi Forumu (ADF) için gelen Bakan Tall Sall, yaptığı açıklamada, Senegal'in Türkiye gibi imtiyazlı bir ortakla her zamana ilişkilerini ilerletmekten yana olduğunu söyledi.

Senegal ve Türkiye arasındaki ticari ortaklığın karşılıklı anlayış ve eşitlik ilkesi çerçevesinde geliştiğini belirten Tall Sall, bunu büyük yatırımları hedefleyen ön yargılardan uzak bir iş birliğinin takip ettiğini vurguladı.

"Ne mutlu Türkiye'ye ki tarihinde, bazı ülkelerle ilişkilerimizi çıkmaza sokan sömürgeci bir geçmiş bulunmuyor. Bizim için de bir mutluluk. Türkiye, Senegal'in imtiyazlı ortağıdır." ifadelerini kullanan Bakan Tall Sall, Türkiye'nin bu anlamda Senegal'de ayrı bir yerinin olduğunu belirtti.

Senegal ve Türkiye arasındaki diplomatik ilişkilerin tarihinin eskiye dayanmasının önemine değinen Tall Sall, Türkiye ile uzun bir geçmişe sahip diplomatik iş birliğinin, Türk iş insanlarının Senegal'e yaptığı yatırımlarla geleceğe doğru yürüdüğünü ve büyüdüğünü dile getirdi.

"Türkiye, Afrika'yı uluslararası arenada politik olarak da destekliyor"

Tall Sall, son birkaç yılda Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Senegal'e 5 resmi ziyaret düzenlediğini, bir aydan kısa bir süre önce de Dakar'da Türkiye'nin büyük bir Büyükelçilik binası açılışı yaptığını anımsattı.

Senegal Dışişleri Bakanı Aissata Tall Sall, şunları kaydetti:

"Türkiye diplomatik, ekonomik ve politik anlamda bizimle yürüyen bir ülke. Afrika devletlerinin uluslararası arenada önemli pozisyonlar almasını politik olarak da destekliyor. Dün de duydunuz Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı, konuşmasında Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinde diğer ülkelerin temsiline büyük önem verdi. Bir başkan bu tür bir konuşma yaptığında Afrika'yı kastettiğini anlıyoruz. Çünkü bu, daha iyi küresel bir idare ve çıkarlarının uluslararası anlamda değerlendirilmesi için Afrika kıtasının uzun zamandır verdiği bir mücadele."

İstanbul'da Aralık 2021'de üçüncüsü düzenlenen Türkiye Afrika Ortaklık Zirvesi'ni anımsatan Tall Sall, Türkiye'nin kıtaya yönelik taahhütlerinin zirveye damgasını vurduğunun ve memnuniyetle karşılandığının altını çizdi.

Türkiye Afrika'da tercih edilir ülke haline geldi

Tall Sall, Türkiye'nin Afrika kıtasında ekonomik yatırımların yanı sıra güvenlik ve eğitim alanında da önemli işler gerçekleştirdiğine değinerek Senegal dahil kıtadan çok sayıda öğrencinin Türkiye'ye üniversite ve lise eğitimi için geldiğini aktardı.

Afrika ülkelerinde yaşanan güvenlik sorunlarının kıtanın kalkınmasını engellediğine dikkati çeken Tall Sall, Türkiye'nin, Afrika ülkeleri için bu anlamda da tercih edilir bir ülke haline geldiğini vurguladı.

Senegalli Bakan, "Türkiye her şeyden önce tüm kıtalarla diyaloğu bulunan aktör bir ülke konumunda." diye konuştu.

Afrika'daki güvenlik sorunlarında Türkiye'nin arabuluculuk rolü

Türkiye'nin Sahel bölgesi, Orta Afrika ve Afrika Boynuzu'ndaki güvenlik sorunlarının bitirilmesinde bir arabulucu olabileceğine işaret eden Tall Sall, Afrika ülkelerinin gözündeki ayrıcalıklı konumu ve güvenlik desteği sağlayabilme potansiyeli bakımından Türkiye'nin önemli bir aktör olabileceğini dile getirdi.

Tall Sall, bu anlamda kıtadan liderlerin, bakanların, üst düzey diplomatların katılımıyla ADF'nin sorunların çözümüne ilişkin önemli bir rol üstlendiğine dikkati çekti.

Senegal'in başkenti Dakar'daki Barış ve Güvenlik Forumu'nda, Antalya Diplomasi Forumu ile benzer konu ve sorunların ele alındığını anımsatan Tall Sall, buralarda elde edilen çözümlerin küresel anlamda büyük önem taşıdığını belirtti.

Senegal Dışişleri Bakanı Aissata Tall Sall, dünyanın tüm karar verici otoriteleri için büyük bir fırsat olan ADF gibi bir organizasyona ev sahipliği yapan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nu tebrik etti.