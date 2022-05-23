Senden de bu beklenir Demet Evgar! Herkes tepki gösterdi

Ahlaksız projelerin "aranan ismi" Demet Evgar, Levent Babataş ile 6 yıllık gayri meşru ilişki sonrası geçtiğimiz mart ayında nikah masasına oturmuştu. Çift bu defa da Emirgan'daki evlerinin bahçesinde önceki gün yaptıkları düğünle gündeme geldi. Evlenmeden hamile kaldığı ortaya çıkan Evgar'ın düğününe tepki gösteren komşuları, hem müzik sesinden hem de sokaklara park edilen araçlardan rahatsız oldu. Mahalle sakinleri, bu rahatsızlıklarını da sosyal medyadan dile getirdi.

Sosyetenin tanınmış simalarından Pelin Doğan "Emirgan'ın sokaklarını kapatıp, yaşlısı hastası demeden mahvettiler! Mahalle düğünü yapacaksan Arnavut kaldırımlı sokaklarda yaşayan insanları düşüneceksin! Vale bile tutmadan yüzlerce insanın evinin, apartmanının kapı önlerini sokaklarını kapadılar" dedi.

Evgar'ın, gelin çiçeği yerine bekar kadın arkadaşlarına mesir macunu dağıtması da tepki çekti.