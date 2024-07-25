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Dünya Senatörler tarafından alkış yağmuruna tutulan katil Netanyahu'yu tek başına protesto etti
Dünya

Senatörler tarafından alkış yağmuruna tutulan katil Netanyahu'yu tek başına protesto etti

Yeniakit Publisher
2024-07-25 00:31:00 -

Katil İsrail'in Başbakanı Benjamin Netanyahu, Washington DC'de ABD Kongresinde konuştu. Konuşması öncesi Kongre'de senatörler tarafından ayakta alkışlanan Netanyahu'ya bir tek ABD Temsilciler Meclisi Üyesi Rashida Tlaib tepki gösterdi.

ABD Temsilciler Meclisi Üyesi Rashida Tlaib, kongrede konuşma yapan Netanyahu'yu elindeki "Savaş suçlusu" pankartıyla tek başına protesto etti. Diğer tüm üyeler katil Netanyahu'yu çılgınlar gibi alkışladı.

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