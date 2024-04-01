Sen var ya sen! "Türk milliyetçilerinin sırtına saplanmış paslı bir hançersin"

Yerel seçimler sonuçlandı.

Ardından gözler, sandıklarda istediği sonuçları elde edemeyen partilere çevrildi.

Bunların başında ise hiç şüphesiz İyi Parti Lideri Meral Akşener yer alıyor.

Bugün sessizliğini bozacak

Türkiye genelinde yüzde 3,77 oy alan Akşener, dün geceden bu yana sessizliğe bürünmüş durumda.

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Partili isimlerden gelen tepkiler üzerine yapılan son bilgilendirmede, Akşener'in seçim sonuçlarını değerlendirmek üzere parti genel merkezinde saat 14.30'da basın toplantısı düzenleyeceği belirtildi.

Dünden bu yana parti kulislerinde Akşener'in istifa etmeye hazılandığı iddia ediliyor.

Akşener'e tepki üstüne tepki

Yaşanan seçim hezimetinin ardından Akşener, partisindeki isimlerden tepkiler almaya başladı.

Öyle ki partide yaprak dökümü yeniden başladı.

Hem istifa etti hem Akşener'e çağrıda bulundu

İyi Parti Ekonomi Politikaları Başkanı Bilge Yılmaz, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

İYİ Parti Genel Başkanı Sayın Meral Akşener'i istifaya davet ediyorum. Önümüzdeki genel seçimlerde ülkemizin AK Parti iktidarının kötü ve beceriksiz yönetiminden kurtulması için bugünden çalışmaya başlamalıyız.

Bu sonuçlar göstermiştir ki yapacak çok işimiz var, kaybedecek vaktimiz yok. Bu yönde yapacağım çalışmalara ağırlık verebilmek için İYİ Parti Ekonomi Politikaları Başkanlığı görevimden istifa ediyorum.

"Türk milliyetçilerinin sırtına saplanmış paslı bir hançersin"

Bir tepki de partinin kurucular kurulu üyesi Vedat Bayram'dan geldi.

Bayram, Akşener'e yönelik sert ifadelerle şu paylaşımı yaptı:

Sen var ya sen!..

Türk siyasi tarihine sürülmüş kara bir leke, Türk milliyetçilerinin sırtına saplanmış paslı bir hançersin.



Ocağımızı dağıttın!..



Milletin umuduyum diye çıktın, her şeyi berbat ettin.



İstifa et, kongreye gidelim.

"Başarısız olursam siyaseti bırakırım"

Meral Akşener, seçimlerden önce iddialı bir açıklamada bulunarak şu ifadeleri kullanmıştı:

Biz büyük bir risk aldık. Tek başımıza sizin karşınıza çıkıyoruz, beyefendilerin karşısına çıkıyoruz. İkna edebilirsek oy alacağız, ikna edemezsek oylarını alamayacağız. Ben bir de üstüne üstlük bugüne kadar hiçbir liderin yapmadığı bir şey yaptım. Var saydık, oy vermediniz. Ben evime döneceğim. Siyasetin s'siyle meşgul olmayacağım. Daha bunun ötesi var mı? Kendimi koymuş durumdayım.