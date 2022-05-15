Sen önce Sümeyye Erdoğan'dan özür dile! Utanmaz Hüsamettin yine kafayı çıkardı

Geçtiğimiz yıllarda başörtüsü ile meclise girilemeyeceğini ve başörtüsü serbestisinin Sümeyye Erdoğan'ı milletvekili yapmak için getirildiğini söyleyen Eski TBMM Başkanı Hüsamettin Cindoruk yine kafayı çıkartarak akla ziyan açıklamalarda bulundu.

Her fırsatta terör örgütü PKK'ya destek veren CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'na destek veren Cindoruk, "Siyasi yasak kimseye fayda getirmez" dedi.

Sümeyye Erdoğan açıklamasıyla yıllar önce rezil kepaze olan vesayet artığı Cindoruk, Canan Kaftancıoğlu'na herhangi bir siyaset yasağı getirilmemesine rağmen yasak çığırtkanlığı yaptı.

"12 Eylül'den sonra çok sayıda siyasetçiye yasak getirildi. Ben dahil çok sayıda siyasetçi, Zincirbozan'da zorunlu ikamete tabi tutulduk. Siyaset yasağının sonucu sürgün oldu. Bu yasaklar hiçbir ülkeye fayda getirmez, unutulmasın ki siyasi yasak konulan kişiler bir müddet sonra daha güçlü biçimde siyaset sahnesinde yer almıştır. Ama yetişmiş kadroların bir bölümü de kaybedilmiştir. En önemlisi ise boşa giden zamandır" diyen Cindoruk, hezeyan dolu şu ifadeleri kullandı:

"CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'na getirilen yasak sadece ona değil, siyasi haklara, temel özgürlüklere, insan haklarına da getirilen bir yasaktır. Bütün siyasetçilere yöneliktir. Bugün Türkiye'de demokrasinin kurallarına uyulmuyor. Siyasi muhalefet yok edilmek isteniyor. Yasaklarla bir yere varılamaz. Büyük bir çözümsüzlük ortamı var. Eğer bir ülkede Cumhurbaşkanı taraflı olursa, yargı da taraflı olur. Bugün Türkiye'de rejim, çıkmaz bir sokaktadır. Bu çıkmaz sokaktan çıkmak için de iktidar değişikliği gerekiyor."

"Başörtüsü serbestisi Sümeyye Erdoğan için" demişti

Geçtiğimiz yıllarda başörtülü vekillerin meclise girmesini hazmedemeyen Hüsamettin Cindoruk, başörtüsü serbestisinin Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın kızı Sümeyye Erdoğan'a milletvekilliği yolunu açmak için getirildiğini iddia etmişti.

Cindoruk yaptığı açıklamada şunları söylemişti:

"... O zaman iç tüzükte boşluk varsa, yarın sabah namazından kalkıp gelen bir milletvekili başında namaz takkesiyle girse ne yapacaksınız? Bir başkası şalvarla gelirse ne yapacaksınız? Bir başkası çarşafla gelse ne yaparsınız? Ona diyorlar ki (O kadar da olmaz) ama o kadar da neler oldu ki Türkiye’de o niye olmasın? Onun için hukukun alanındaki bir boşluğu 5 partimizin koklayarak, öperek, okşayarak, met ederek bize yansıtması maddi gerçeği değiştirmez. Bu bir başlangıçtır. Hatta biraz daha karamsar düşünceyle söyleyeyim, Başbakanın kızı olan kızımızın milletvekili olması için yapılmış bir teşebbüstür. Ben de öyle görüyorum. Gelecek dönemde Başbakanın okumuş, yazmış değerli bir kızı var başı örtülü, onun milletvekili olması için bir yol açılmıştır."