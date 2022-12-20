Sen ne yüzsüz bir herifsin be Can Ataklı! Yaptığı pişkinlikle, “pes” dedirtti

AK Parti düşmanlığından gözü dönen Can Ataklı, yine ne yapacağını şaşırdı.

Sözcü'nün yavrusu Korkusuz gazetesinde köşe dolduran Ataklı, ona buna hakaret savurduğu yazı ve sözlerini unutup, şimdi "hukuk"u hatırladı.

Hak ve adalet kavramlarını, nalıncı keseri gibi kendisine yontmaya çalışan Ataklı, Türkiye'de hukuk olmadığını iddia edip, “Nasıl bir ülke haline getirildik böyle?

Hak yok, hukuk yok, adalet yok. Bir yüksek yargı kurumunun başkanı kamuoyunun kafasını karmakarışık edecek açıklamalar yapıyor, yapabiliyor, bunun ne sonuçlar doğuracağını hiç hesaplamıyor. Ne bileyim, belki de biliyor ve bunun için yapıyor. Bu andan itibaren artık seçim güvenliğinden söz etmek çok iyi niyetli bir yaklaşım olur” herzelerini yumurtladı.