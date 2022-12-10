Sen ne yaptın Weghorts! Beşiktaş'ın golcüsü, Messi'nin dünyasını başına yıktı
Beşiktaş'ta forma giyen Woot Weghorts iki gol attı, Hollanda'yı Arjantin karşısında skoru 2-0'den 2-2'ye getirdi. 78'de oyuna giren Weghorts, 83 ve 90+11'de attığı gollerle Arjantin'e büyük darbe vurdu.
Dünya Woot Weghorts'un akılalmaz performansını konuşuyor. Arjantin maçında 78. dakikada oyuna alınan Beşiktaş'ın golcüsü, Lionel Messi'nin dünyasını başına yıktı.
Uzatmanın son saniyesinde sahneye çıktı
Weghorts, takımı 2-0 gerideyken 83. dakikada attığı şık kafa golüyle Hollanda'yı umutlandırdı. Maçta 10 dakika uzatma verildi. Uzatmanın son saniyesinde yine Weghorts sahneye çıktı.
Messi dondu kaldı
90+10'da frikik kazanan Hollanda, müthiş bir organizasyon yaptı. Barajın içine saklanan Weghorts, Blind'in attığı pası ağlara gönderdi. Yarı finale çıkmak için saniyeleri sayan Messi, Weghorts'un performansıyla yıkımı yaşadı.
Penaltılarda yıkıldı
Hollanda maçı penaltılara götürdü ama Arjantin burada hata yapmadı. Weghorts, penaltı atışlarında fire vermedi ama Arjantin seri atışları 4-3'le kazanarak tur atladı.