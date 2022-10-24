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Spor Sen ne yaptın Cristiano Ronaldo!
Spor

Sen ne yaptın Cristiano Ronaldo!

Manchester United'da kötü günler geçiren Ronaldo kararını verdi. Kadro dışı bırakılarak büyük bir şok yaşayan yıldız oyuncu devre arasında takımdan kesin olarak ayrılıyor. Bonservisi nedeniyle takımların almaya yanaşmadığı Ronaldo için Manchester United bedavaya bırakmaya razı oldu. Süper yıldızın yeni adresi ise hayranlarını şoke etti.

Yeniakit Publisher
2022-10-24 13:39:00 -
Sen ne yaptın Cristiano Ronaldo!

Manchester United'da kötü günler geçiren Ronaldo kararını verdi. Kadro dışı bırakılarak büyük bir şok yaşayan yıldız oyuncu devre arasında takımdan kesin olarak ayrılıyor. Bonservisi nedeniyle takımların almaya yanaşmadığı Ronaldo için Manchester United bedavaya bırakmaya razı oldu. Süper yıldızın yeni adresi ise hayranlarını şoke etti.

Manchester United'da kadro dışı bırakılan ve takımdan ayrı çalışan Ronaldo'nun İngiltere macerası sona eriyor. Devre arasında takımdan ayrılması beklenen Cristiano Ronaldo'nun yeni adresi ise duyanları şaşkına çevirdi.

Avrupa takımlarından hiç kimsenin Ronaldo'yu istememesi yıldız oyuncunun bu kararı vermesinde rol oynadı. Yüksek maaşı nedeniyle büyük takımların yanaşmadığı Ronaldo için Amerika Ligi devreye girdi.

KESİN OLARAK AYRILIYOR
Devre arasında kesin olarak takımdan ayrılacak olan Ronaldo'nun MLS Ligi ekiplerinden bir takıma imza atacağı öğrenildi. Amerika basınında yer alan haberde Ronaldo'nun transferi kesin olarak söylense de, takım adı şu an için açıklanmadı.

 

 

 

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