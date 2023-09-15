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Spor Sen ne yaptın böyle Fatih Karagümrük! Yer yerinden oynayacak
Spor

Sen ne yaptın böyle Fatih Karagümrük! Yer yerinden oynayacak

Yeniakit Publisher
2023-09-15 17:50:00 -
Sen ne yaptın böyle Fatih Karagümrük! Yer yerinden oynayacak

Süper Lig ekibi Karagümrük, Nottingham Forest'tan ayrılan Andre Ayew'i sağlık kontrollerinden geçirmek üzere İstanbul'a getirdi.

Süper Lig ekibi Karagümrük, Nottingham Forest'tan ayrılan Andre Ayew'i sağlık kontrollerinden geçirmek üzere İstanbul'a getirdi.

Karagümrük, transferin son gününde sürpriz bir transfere imza atmaya hazırlanıyor.

Kırmızı-siyahlı ekip, bir dönem Fenerbahçe'de forma giyen Ganalı oyuncu Andre Ayew'i sağlık kontrollerinden geçirmek üzere İstanbul'a getirdi.

Son olarak Premier Lig ekibi Nottingham Forest'ta forma giyen Ayew, evraklarının yetişmesi durumunda Karagümrük'e imza atacak.

TÜRKİYE PERFORMANSI

Türkiye'de daha önce Fenerbahçe formasıyla 38 karşılaşmaya çıkan Ayew 5 gol, 2 asistlik performans sergilemişti.
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