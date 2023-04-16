Sen ne yaptın böyle Elon Musk! Buyrun buradan yakın

Elon Musk'ın trol hesaplarla mücadele birimini kapatması Rus ve Çin kaynaklı trol hesapların güçlenmesine neden oldu. Musk'ın bu hatası, Twitter üzerinde güvensiz bir ortamın oluşmasını sağlarken, bu etki Rusya Ukrayna savaşına da yansıdı.

Elon Musk'ın bu ağlarla mücadele eden ekibi ortadan kaldırmasının ardından Twitter'da yüzlerce Rus ve Çin devlet propagandası hesabının geliştiği söyleniyor.

Elon Musk'ın Twitter'ı satın aldığı ilk günden itibaren işten çıkarmalara başlaması, Twitter'da bulunan birçok bölümün zayıflamasına neden olmuştu. Buna bağlı olarak geçtiğimiz günlerde çökmelerin yaşandığı belirtilmişti.

Denetleyen kimse bulunmuyor

Twitter'ın yönetim biriminde faaliyetlerini sürdüren eski çalışanı "Tüm insan katmanı yok edildi. Twitter'ın elinde kalan tek şey otomatik tespit sistemleri" diyor.

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Elon Musk, salı günü BBC'ye verdiği bir röportajda, görev süresi boyunca "Twitter'da daha fazla değil daha az yanlış bilgi" olduğunu iddia etti. Platformdaki aktif devlet trol çiftlikleri ya da onlarla mücadele eden ekip hakkında ise herhangi bir yorum yapmadı.

Twitter'daki trol çiftlikleri

Eşzamanlı mesajlar yayınlayan organize insan gruplarına 'trol çiftlikleri' deniyor. Bu terim ilk kez, Wagner paralı asker grubunun başı Yevgeny Prigozhin tarafından yönetilen yaklaşık 300 ücretli çalışandan birini ifşa eden Rus muhabirler tarafından kullanıldı.

O zamandan bu yana, Polonya ve Türkiye'den Brezilya ve Meksika'ya kadar birçok ülkede seçimleri ve kamuoyunu etkileyen trol çiftlikleri ortaya çıkarıldı. Ayrıca etnik çatışmalarda ve savaşlarda propaganda aracı olarak da kullanıldılar.

Şimdi de yeni bir Rus trol grubunun Twitter'da aktif olduğu belirtiliyor. Elon Musk'ın trollerle mücadele ekibini dağıtması, Twitter üzerinde Rus ve Çin trol hesapların daha fazla güçlenerek artmasına neden oldu. Bu da Rusya'nın Ukrayna ile olan savaşta daha fazla haber üreterek karşı tarafı manipüle edebileceği anlamına geliyor. Öte yandan Çin kaynaklı trol hesapların da belirli bir düşünceyi gündeme taşımak için güç kazandığı söyleniyor.

Twitter'ın eski Güven ve Güvenlik Başkanı Yoel Roth, "Wisconsin ve New York'tan gerçek Amerikalılar olduklarını iddia eden ancak telefon numaraları Rusya'nın St Petersburg şehrine kadar uzanan "Pamela Moore" ve "Crystal Johnson" gibi isimlere sahip hesapları gördüğümde hissettiğim öfkeyi hala hatırlıyorum" diyor.

Sahte hesaplardan yapılan yalan ve yanlış haberler sonucunda toplum farklı bir düşünceye yönlendiriliyor ve galeyana getiriliyor. Tam da kritik bir savaşın hüküm sürdüğü bir noktada Elon Musk'ın bu hatasından dolayı Rus trol hesaplarının Twitter üzerinde çoğalması, karşı tarafa psikolojik şiddetin uygulanması için uygun zemin hazırlıyor.

Musk'ın yanlış hamleleri şirketi bitiriyor

Twitter'ı satın aldığı ilk günden itibaren sergilediği tutumlar Twitter'ın değerini 44 milyar dolardan 20 milyar dolara düşürmüştü. Özellikle de Twitter Blue abonelik hizmeti ile mavi tik alanların sayısının artması sonucu ortaya çıkan mavi tikli sahte hesaplar, yatırımcıların Twitter'a karşı olan güvenini kırdı ve şirkete karşı çekimser kalmalarını sağladı.

KAYNAK: HABER7