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Spor Sen ne yaptın böyle Beşiktaş! 1-0 geriden gelerek çeyrek finali kaptı! Müthiş geri dönüş...
Spor

Sen ne yaptın böyle Beşiktaş! 1-0 geriden gelerek çeyrek finali kaptı! Müthiş geri dönüş...

Yeniakit Publisher
2024-02-08 22:38:00 - 2024-02-08 22:53:52
Sen ne yaptın böyle Beşiktaş! 1-0 geriden gelerek çeyrek finali kaptı! Müthiş geri dönüş...

Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu’nda Beşiktaş 1-0 geriye düştüğü maçta rakibi Antalyaspor’u Muleka’nın golleriyle 2-1 yenerek çeyrek finale yükseldi. Türkiye ile ilgili sözleri en çok paylaşın arasına girdi.

Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda deplasmanda Bitexen Antalyaspor'u 2-1 yenerek adını çeyrek finale yazdırdı.

7. dakikada Beşiktaş gole yaklaştı. Antalyasporlu savunma oyuncularının hatasından faydalanarak topla ceza sahasına giren Cenk Tosun'un sert şutunda kaleci Leite, meşin yuvarlağı güçlükle kornere çeldi.

17. dakikada Umut Meraş'ın sol kanattan ortasına hareketlenen Semih Kılıçsoy'un kafa vuruşunda top üstten auta çıktı.

30. dakikada Antalyaspor öne geçti. Güray Vural'ın sol kanattan ortasında arka direkte topla buluşan Bytyqi'nin yerden vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 1-0

37. dakikada Bünyamin Balcı'nın pasıyla ceza sahası dışında topla buluşan Buksa'nın plase vuruşunda, top direğin yanından auta çıktı.
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Mücadelenin ilk yarısını kırmızı-beyazlı takım üstün tamamladı

50. dakikada Safuri'nin sol kanattan ortasına hareketlenen Buksa'nın kafa vuruşunda top üstten auta çıktı.

60. dakikada Muleka'nın pasıyla ceza sahasına giren Rashica'nın uygun pozisyondaki şutunda meşin yuvarlak kale direğinin üzerinden auta gitti.

71. dakikada Beşiktaş eşitliği yakaladı. Rashica'nın sağ kanattan ortasına hareketlenen Muleka'nın kale önünden kafa vuruşunda top ağlara gitti: 1-1

88. dakikada Beşiktaş öne geçti. Cenk Tosun'un ara pasıyla defansın arkasına sarkan Muleka, kaleciyi geçtikten sonra topu boş kaleye gönderdi: 1-2

Mücadeleyi 2-1 kazanan Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek finale yükseldi.

Asrın felaketi unutulmadı

Karşılaşma öncesinde, 6 Şubat 2023'te meydana gelen ve "asrın felaketi" olarak nitelendirilen Kahramanmaraş merkezli depremler unutulmadı.

Beşiktaş, sahaya "6 Şubat'ı unutmayacağız, unutturmayacağız." pankartıyla çıktı.

Antalyasporlu taraftarlar da tribüne "Bazı acılar dilsizdir." yazan dev bir pankart açtı.

İstiklal Marşı öncesinde depremlerde hayatını kaybedenler için saygı duruşunda bulunuldu.

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