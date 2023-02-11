Sen ne yaptın Ahmet Nur Çebi! Taraftarlar devreye girdi...

Kahramanmaraş merkezli yaşanan depremler sonrası yaralar sarılmaya devam ederken, spor camiaları da tek yürek olmuş durumda. Öte yandan Hatayspor ve Gaziantep FK'nın ligden çekilmesi sonrası konuşan Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi'nin Süper Lig'in durumuyla ilgili yaptığı açıklamaya tepki gösterdi.

Kahramanmaraş merkezli gerçekleşen depremde birçok kentimizde can kayıpları yaşanırken, depremden en çok etkilenen illerin başında Hatay ve Gaziantep geliyordu.

Yaşanan büyük yıkım sonrası arama kurtarma çalışmaları hız kesmeden devam ederken, spor kulüpleri de gerçekleştirilen çalışmalara destekleri son sürat devam ediyor.

Hatayspor ve Gaziantep FK yaşanan kayıpları sonrası ligden çekilme kararı alırken, Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, Lig Radyo'ya verdiği röportajda Süper Lig'in durumuyla ilgili kullandığı ifadeler büyük tepki çekti.

Galatasaray'ın sezon başında yaptığı açıklamayı hatırlatan Ahmet Nur Çebi şunu söyledi:

Gaziantep FK ve Hatay'ın ligden çekilmesiyle yaşanacak senaryoyu anlatan Çebi sözlerine şöyle devam etti: "Geçmişteki maçlar sayılmamalı" diye açıklama yaptı

Başkan Çebi'nin yaptığı bu açıklama sosyal medyada büyük tepki çekti. Bazı Beşiktaşlı taraftarların, yorumlarda ezeli rakip taraftarlarından özür dilediği görüldü.