Sen ne yaptın Acun Ilıcalı! Bu sefer de teknik direktör avında...

Süper Lig'de çıktığı 34 maçta 38 puan toplayabilen Antalyaspor'da Nuri Şahin ile yolların ayrılması bekleniyor. 34 yaşındaki teknik adamının ayrılık sonrası yeni adresinin neresi olacağı merak edilirken, Şahin'in Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City'nin başına geçeceği öne sürüldü.

Süper Lig'de sezonun sonuna yaklaşılırken kulüpler yeni sezon hazırlıklarına başlamış durumda. Yeni sezonda yalnızca futbolcu değil, teknik direktör anlamında da birçok değişiklik yaşanması beklenirken Fraport TAV Antalyaspor'un teknik direktörü Nuri Şahin ile ilgili flaş bir gelişme yaşandı.

Ajansspor'un haberine göre; Akdeniz ekibi, Nuri Şahin ile yollarını ayırma kararı aldığı öğrenilirken, Kırmızı-Beyazlılar'la 2026 yılına kadar sözleşmesi bulunan genç teknik adamın yeni adresine dair birçok iddia da ortaya atılmaya devam ediyor.

İstanbul ekibinin hocasının, yeni sezonda Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City'nin başına geçeceği, Nuri Şahin'in kariyerine İngiltere'de devam edeceği de iddialar arasında.

Antalyaspor bu sezon oynadığı 34 karşılaşmada 10 galibiyet, 8 beraberlik ve 16 mağlubiyetle 38 puan topladı ve 14. sırada yer aldı.

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