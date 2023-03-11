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Medya Sen ne nankörmüşsün be kadın! Nagehan Alçı’dan AK Parti'ye skandal sözler
Medya

Sen ne nankörmüşsün be kadın! Nagehan Alçı’dan AK Parti'ye skandal sözler

Yıllarca AK Parti politikalarını savunan, ancak muhalefete ara sıra göz kırpmayı da ihmal etmeyen gazeteci Nagehan Alçı, “dümeni tümden kırdı”.

Yeniakit Publisher
2023-03-11 10:50:00 -
Sen ne nankörmüşsün be kadın! Nagehan Alçı’dan AK Parti'ye skandal sözler

Yıllarca AK Parti politikalarını savunan, ancak muhalefete ara sıra göz kırpmayı da ihmal etmeyen gazeteci Nagehan Alçı, “dümeni tümden kırdı”. AK Parti’nin zulümleri alkışladığını iddia edip ‘zulümleri alkışlayan bir AK Parti’den yana olamayacağını’ belirten Alçı, Habertürk’teki köşesinde “Ben Osman Kavala gibi pırıl pırıl insanlara zulmeden, festivalleri ve konserleri yasaklayan, rakiplerine siyasi yasak getiren, militarist söylemlerde bulunan bir siyasi tarafta bulunamam” dedi. 

 

 
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Yorumlar

Murat

Reisin yanında bunun gibi bissürü var bizim oyumuz reise

Hamza

Yarın reis gel Nagihan desin kedigibi koşar bunlar omurgasız varlıklar maalisef çok bunlardan
TÜM YORUMLARA GİT ( 18 )
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