Sen ne nankörmüşsün be kadın! Nagehan Alçı’dan AK Parti'ye skandal sözler
Yıllarca AK Parti politikalarını savunan, ancak muhalefete ara sıra göz kırpmayı da ihmal etmeyen gazeteci Nagehan Alçı, “dümeni tümden kırdı”.
Yıllarca AK Parti politikalarını savunan, ancak muhalefete ara sıra göz kırpmayı da ihmal etmeyen gazeteci Nagehan Alçı, “dümeni tümden kırdı”. AK Parti’nin zulümleri alkışladığını iddia edip ‘zulümleri alkışlayan bir AK Parti’den yana olamayacağını’ belirten Alçı, Habertürk’teki köşesinde “Ben Osman Kavala gibi pırıl pırıl insanlara zulmeden, festivalleri ve konserleri yasaklayan, rakiplerine siyasi yasak getiren, militarist söylemlerde bulunan bir siyasi tarafta bulunamam” dedi.
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