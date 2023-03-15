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Gündem Sen ne kral bir adamsın be Selçuk Bayraktar! O davetine cevap geldi
Gündem

Sen ne kral bir adamsın be Selçuk Bayraktar! O davetine cevap geldi

THY, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen öğrencilerin eğitimine destek olabilmek için BAYKAR Yönetim Kurulu Başkanı ve Teknoloji Lideri Selçuk Bayraktar'ın Gençlere Tablet bağış kampanyasına davet çağrısına cevap verdi.

Yeniakit Publisher
2023-03-15 17:39:00 -
Sen ne kral bir adamsın be Selçuk Bayraktar! O davetine cevap geldi

THY, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen öğrencilerin eğitimine destek olabilmek için BAYKAR Yönetim Kurulu Başkanı ve Teknoloji Lideri Selçuk Bayraktar'ın Gençlere Tablet bağış kampanyasına davet çağrısına cevap verdi.

YKS ve LGS'ye girecek olan depremzede gençler için başlatılan 'Gençlere tablet kampanyasına' Türk Hava Yolları (THY) 5 bin adet tabletle desteğini açıkladı.

Konuyla ilgili olarak THY sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Türk Hava Yolları olarak, depremden etkilenen öğrencilerimiz için 5 adet tableti Milli Eğitim Bakanlığı'na bağışlıyoruz. Tüm milletimizi ve kurumlarımızı gençlere tablet kampanyasına destek olmaya davet ediyoruz" denildi.

 
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