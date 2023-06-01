Sen misin Beşiktaş'ı yarı yolda bırakıp kaçan! Skandala bak... Peş peşe fiyasko...

Emirhan İlkhan için İtalya'da işler yolunda gitmiyor. Beşiktaş'tan ayrılıp Avrupa'nın yolunu tutan Emirhan İlkhan, Avrupa'da resmen kayıpları oynuyor. Beşiktaş'tan ayrıldıktan sonra Torino'ya transfer olan oradan da Sampdoria'ya kiralanan Emirhan İlkhan, Torino'ya dönmeye hazırlanıyor.

Emirhan İlkhan, İtalya'da adeta kayboldu! Genç yaşında Avrupa kapılarını açan Emirhan İlkhan Çizme'de istediğini bulamadı. Kiralık olarak gittiği Sampdoria'nın kümeye düşmesi ardından Emirhan İlkhan, Torino'ya dönmeye hazırlanıyor. Bordo-beyazlılar genç yıldızı gelecek sezon kiralık olarak başka bir kulübe göndermeyi planlıyor. Akşam'a göre;

Beşiktaş'ta geleceğin yıldızı olarak gösterilen Emirhan İlkhan Çizme'de kayboldu! Geçtiğimiz yaz transfer döneminde Beşiktaş'tan ayrılarak Torino'nun yolunu tutan Emirhan İlkhan, resmen hayal kırıklığı oldu. Forma bulmakta güçlük çeken genç yıldız adayının İtalya kariyeri toplam 187 dakika ile sınırlı kaldı.

Hayalinin Avrupa olduğunu söyleyerek 4.5 milyon euro ve bir sonraki satıştan yüzde 15 karşılığı Torino'ya transfer olan Emirhan İlkhan, 7 maça sonradan girerek toplam 102 dakika süre bulabildi ve skora etki edemedi.

Daha fazla süre bulma ihtimalinin yüksek olduğu Sampdoria takımına kiralanan Emirhan İlkhan'ın forma süresi orada da düşüşe geçti! Sampdoria formasıyla da hiç ilk 11 başlayamayan Emirhan İlkhan, 4 maça sonradan girip toplam 85 dakika süre buldu ve skor katkısı sağlayamadı.

ÖNE ÇIKAN VİDEO

Kiralık olarak formasını giydiği Sampdoria'nın küme düşmesi ardından Torino'ya geri dönecek olan Emirhan İlkhan, Torino'dan ayrılmaya hazırlanıyor. Torino'nun kadro planlamasında bulunmadığı Emirhan İlkhan gözünü tekrardan Süper Lig'e çevirdi!