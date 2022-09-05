Sen kimsin de fetva veriyorsun! Seda Sayan: Kürtaj dinen caiz

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Eşi ile gittiği Hollanda tatilinde LGBT'lilerin yürüyüşüne katılarak sapkınlığa destek verip o anları sosyal medya hesabından paylaşan Seda Sayan, Star TV canlı yayınında skandal sözler sarf etti.

Sayan, sözde kadın hakkı savunucularının bebek cinayeti kürtajı savunmasına destek veren ifadeler kullanarak, "Çocuğun daha çok küçükken alınması hem dinimizde caiz hem de kanunen yasal." dedi.

Programında gayr-i meşru bir ilişkiden hamile kalan kadını konuk eden Seda Sayan, haddini aşan sözlerinden sonra, konuğuna dönerek, "Murat senden çocuğu aldırmanı istedi mi?" diye sordu.

Stüdyodaki kadın, "Evet istedi ama ben aldırmadım." karşılığını verdi.