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Medya Sen kimsin de fetva veriyorsun! Seda Sayan: Kürtaj dinen caiz
Medya

Sen kimsin de fetva veriyorsun! Seda Sayan: Kürtaj dinen caiz

Star TV ekranında sabah programı yapan Seda Sayan, bebek cinayeti kürtajı savunduğu açıklamasında, "Kürtaj dinen caizdir." dedi.

Yeniakit Publisher
2022-09-05 18:34:00 - 2022-09-05 18:42:48

 Yeniakit.com.tr 

Eşi ile gittiği Hollanda tatilinde LGBT'lilerin yürüyüşüne katılarak sapkınlığa destek verip o anları sosyal medya hesabından paylaşan Seda Sayan, Star TV canlı yayınında skandal sözler sarf etti.

Sayan, sözde kadın hakkı savunucularının bebek cinayeti kürtajı savunmasına destek veren ifadeler kullanarak, "Çocuğun daha çok küçükken alınması hem dinimizde caiz hem de kanunen yasal." dedi.

Programında gayr-i meşru bir ilişkiden hamile kalan kadını konuk eden Seda Sayan, haddini aşan sözlerinden sonra, konuğuna dönerek, "Murat senden çocuğu aldırmanı istedi mi?" diye sordu.

Stüdyodaki kadın, "Evet istedi ama ben aldırmadım." karşılığını verdi.

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