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Gündem Sen kendini uyanık mı sandın koçum? Yaptığı çakallığın sonu bu oldu
Gündem

Sen kendini uyanık mı sandın koçum? Yaptığı çakallığın sonu bu oldu

Eskişehir'de bir zincir marketin şarküteri reyonundan çaldığı ürünleri pantolonunun ve montunun içine dolduran şüpheli, güvenlik kameralarına yakalandı.

Yeniakit Publisher
2022-10-17 12:14:00 -
Sen kendini uyanık mı sandın koçum? Yaptığı çakallığın sonu bu oldu

Eskişehir'de bir zincir marketin şarküteri reyonundan çaldığı ürünleri pantolonunun ve montunun içine dolduran şüpheli, güvenlik kameralarına yakalandı.

 

Edinilen bilgilere göre, müşteri gibi markete giren bir şüpheli, şarküteri ürünlerinin bulunduğu buzdolabına doğru yöneldi. Etrafını kontrol ettikten sonra dolaptan aldığı ürünleri teker teker pantolonunun ve montunun içine sokan şüpheli, telefonla konuşarak marketten çıktı ve kayıplara karıştı.

Güvenlik kameralarını kontrol eden mağaza çalışanları ise karşılaştıkları görüntüler sonrasında durumu polis ekiplerine bildirdi. Olayla ilgili inceleme başlatıldığı öğrenildi.

 

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