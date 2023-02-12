Sen gerçek bir Aslansın Gomis! Helal olsun sana...
Galatasaray'ın tecrübeli futbolcusu Bafetimbi Gomis, depremde enkaz altından çıkartılan Ege'ye mesaj yolladı.
Galatasaray'ın tecrübeli futbolcusu Bafetimbi Gomis, depremde enkaz altından çıkartılan Ege'ye mesaj yolladı.
Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçelerinde 9 saat arayla 7.7 ve 7.6 büyüklüğünde iki deprem meydana geldi. 10 il büyük yıkıma uğradı.
Galatasaray'ın forvet oyuncusu Bafetimbi Gomis, depremde enkaz altından kurtarılan Ege için sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu.
"Gereken neyse yapılacaktır"
Genç Ege, hastanede Gomis formalı paylaşımda bulunmuştu. 37 yaşındaki golcü futbolcu da bu paylaşıma kayıtsız kalmadı.
Gomis, sosyal medya hesabında şu paylaşımı yaptı:
"Acıları paylaşarak azaltabiliriz. Dün gece Ege'ye ulaştık. Fakat kendisi uyuyordu, rahatsız etmedik, konuşamadık. Bugün görüşeceğiz inşallah. Dünden itibaren babası Yener kardeşim, aslan Ege yeğenim oldu. Gereken neyse yapılacaktır"