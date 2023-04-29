sen geleceksin diye

Türkiye'de milli teknolojinin geliştirilmesi konusunda kritik rol oynayan birçok kuruluşun paydaşlığıyla, Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı yürütücülüğünde düzenlenen TEKNOFEST 2023, İstanbul’da kapılarını açtı.

Teknoloji yarışmaları, hava gösterileri, konserler, çeşitli konularda gerçekleştirilen söyleşi ve etkinlikler gibi birçok faaliyete ev sahipliği yapacak etkinlik, toplumda teknolojiye olan ilgiyi artırmayı ve Türkiye'nin teknoloji üreten ve geliştiren bir topluma dönüşmesi konusunda farkındalık oluşturmayı hedefliyor.

İlk yıl 550 bin kişi katıldı

Etkinliğin ilki 2018'de İstanbul Havalimanı'nda gerçekleştirildi. 2018'deki TEKNOFEST kapsamında 14 farklı kategoride düzenlenen teknoloji yarışmalarına toplamda 4 bin 333 takım, 20 bin genç başvuru yaptı. 2018'deki festivali 550 bin kişi ziyaret etti.

TEKNOFEST'in ikincisi ise 2019'da İstanbul Atatürk Havalimanı'nda yapıldı. 19 farklı kategoride gerçekleştirilen yarışmalara 81 il ve 122 ülkeden 17 bin 373 takım ve 50 bin yarışmacı başvurdu. 1 milyon 720 bin ziyaretçiyle "dünyanın en büyük havacılık festivali" haline geldi.

Sonraki süreçte etkinliğin bir yıl İstanbul'da, bir yıl Anadolu'da düzenlemesi kararı alındı. Bu kapsamda TEKNOFEST, 2020 yılında Gaziantep'te gerçekleştirildi. Gaziantep Ortadoğu Fuar Merkezi'nin ev sahipliğinde gerçekleşen festivalde, 21 farklı kategoride düzenlenen teknoloji yarışmalarına 81 il ve 84 ülkeden 20 bin 197 takım, 100 bin genç başvuruda bulundu. Kovid-19 tedbirleri sebebiyle ziyaretçi kabul edilmeyen etkinliğe sadece yarışmacılar katıldı.

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Gaziantep'in ardından 2021'de TEKNOFEST tekrar İstanbul Atatürk Havalimanı'nda düzenlendi. 2021'deki festival kapsamında 35 farklı kategoride düzenlenen teknoloji yarışmalarına 81 il, 111 ülkeden 44 bin 912 takım ve 200 bin yarışmacı başvurdu. Nobel ödüllü bilim insanı Aziz Sancar'ın da katıldığı etkinlik, çok sayıda ziyaretçiye ev sahipliği yaptı.

İlk kez yurtdışında

Geçen yıl TEKNOFEST ilk kez yurt dışına açıldı ve Azerbaycan Bakü Crystal Hall'de gerçekleştirildi. TEKNOFEST Azerbaycan'da, 10 farklı teknoloji yarışması düzenlendi. Bu yarışmalara 1.010 takım, 5 bin 636 yarışmacı başvurdu.

TEKNOFEST Azerbaycan'ın ardından festival, 30 Ağustos-4 Eylül 2022'de Samsun Çarşamba Havalimanı merkezli olarak Karadeniz Bölgesi'nde yapıldı, 600 binden fazla yarışmacı başvurdu.

TEKNOFEST'in, Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yılında İzmir, Ankara ve İstanbul'da düzenlenmesi planlandı.

1 Mayıs’a kadar sürecek TEKNOFEST'te bu yıl 41 ana yarışma, 102 farklı kategoride düzenleniyor ve bu yarışmalara 332 bin takım ve 1 milyondan fazla yarışmacı katılıyor. Yarışmalarda 13 milyon TL'nin üzerinde ödül, 30 milyon TL'nin üzerinde malzeme desteği verilecek.

Akıllı ulaşım, biyoteknoloji inovasyon, çip tasarım, dikey inişli roket, eğitim teknolojileri, engelsiz yaşam teknolojileri gibi birçok kategoride gerçekleştirilen yarışmaların yanı sıra TEKNOFEST'te, bu yıl Bayraktar TB3 Silahlı İnsansız Hava Aracı da ilk kez yerini alacak.