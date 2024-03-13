Sen de bunu yapma Hasan Başkan
Beşiktaş Başkanı Hasan Arat, siyah-beyazlı kulübün divan kurulu toplantısında, yaptıkları faaliyetleri ve eski yönetimler nedeniyle kendilerinin ve kulübün yaşadığı sıkıntıları açıkladı. Evet açıkladı açıklamasına ama bu açıklamalar zinciri bir önceki dönemki Ahmet Nur Çebi yönetiminin benzeri haline geldi gibi...
Beşiktaş Başkanı Hasan Arat, siyah-beyazlı kulübün divan kurulu toplantısında, yaptıkları faaliyetleri ve eski yönetimler nedeniyle kendilerinin ve kulübün yaşadığı sıkıntıları açıkladı. Evet açıkladı açıklamasına ama bu açıklamalar zinciri bir önceki dönemki Ahmet Nur Çebi yönetiminin benzeri haline geldi gibi...