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Spor Sen de bunu yapma Hasan Başkan
Spor

Sen de bunu yapma Hasan Başkan

Yeniakit Publisher
2024-03-13 12:32:00 -
Sen de bunu yapma Hasan Başkan

Beşiktaş Başkanı Hasan Arat, siyah-beyazlı kulübün divan kurulu toplantısında, yaptıkları faaliyetleri ve eski yönetimler nedeniyle kendilerinin ve kulübün yaşadığı sıkıntıları açıkladı. Evet açıkladı açıklamasına ama bu açıklamalar zinciri bir önceki dönemki Ahmet Nur Çebi yönetiminin benzeri haline geldi gibi...

Beşiktaş Başkanı Hasan Arat, siyah-beyazlı kulübün divan kurulu toplantısında, yaptıkları faaliyetleri ve eski yönetimler nedeniyle kendilerinin ve kulübün yaşadığı sıkıntıları açıkladı. Evet açıkladı açıklamasına ama bu açıklamalar zinciri bir önceki dönemki Ahmet Nur Çebi yönetiminin benzeri haline geldi gibi...

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Yorumlar

101 senelik bir kulübün KİFAYETSİZ MUHTERİZ, İŞYAŞAMINDA BAŞARILI OLAMAMIŞ İFLAS ETMİŞ TİPLERİN MASKARASI OLMASINA DAYANAMIYORUM....defolun gidin ve cebinizden yapın hovardalıklarınızı....HEPİNİZ AYNISINIZ, BEDELİNİ CEBİNİZDEN ÖDEMEDEN CUKKALI ZARARLARI 

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