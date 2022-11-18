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Gündem Sen daha çooook delireceksin Fatih Portakal! Resmen yerinden hopladı
Gündem

Sen daha çooook delireceksin Fatih Portakal! Resmen yerinden hopladı

AK Parti'nin oy oranını düşük bir şekilde gösteren MAK Araştırma'nın anketi bile Fatih Portakal'ı delirtmeye yetti.

Yeniakit Publisher
2022-11-18 13:55:00 -
Sen daha çooook delireceksin Fatih Portakal! Resmen yerinden hopladı

AK Parti'nin oy oranını düşük bir şekilde gösteren MAK Araştırma'nın anketi bile Fatih Portakal'ı delirtmeye yetti. Youtube üzerinden yaptığı canlı yayında MAK'ın anketindeki rakamlara şaşıran Portakal, "İktidar partisi hâlâ yüzde 33 alıyor, çivisini çıkarmış ülkenin hâlâ yüzde 33.5 oyu var" diyerek milli irade hazımsızlığını ortaya koydu. Portakal, MHP için de 'patlak lastik' yorumunu yaparak ahlaksızlığını gözler önüne serdi.

 

 

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Yorumlar

Vatan

Bak portakal bu millet çok sabırlı köpekliğini yaptığın abd de olsan sini konuşturmazlar

battal

ben seni daha çok delirteyim o zaman portakal ak parti seçime kadar olan sürede 42 olan oy oranını 45-47 seviyelerine çıkarırken Mhp 10-12 bandında setredecek inşallah sende kabuğu soyulmuş portakal olarak kalacaksın
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