Sen daha çooook delireceksin Fatih Portakal! Resmen yerinden hopladı
AK Parti'nin oy oranını düşük bir şekilde gösteren MAK Araştırma'nın anketi bile Fatih Portakal'ı delirtmeye yetti.
AK Parti'nin oy oranını düşük bir şekilde gösteren MAK Araştırma'nın anketi bile Fatih Portakal'ı delirtmeye yetti. Youtube üzerinden yaptığı canlı yayında MAK'ın anketindeki rakamlara şaşıran Portakal, "İktidar partisi hâlâ yüzde 33 alıyor, çivisini çıkarmış ülkenin hâlâ yüzde 33.5 oyu var" diyerek milli irade hazımsızlığını ortaya koydu. Portakal, MHP için de 'patlak lastik' yorumunu yaparak ahlaksızlığını gözler önüne serdi.