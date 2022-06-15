Sen bırak anneyi, insan bile değilsin! Yeni doğan bebeğine bunları yapmış

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde yeni doğan bebeğini 9 yerinden bıçaklayarak öldüren anneye müebbet hapis cezası verildi.

Edinilen bilgilere göre, evli ve 3 çocuk annesi Merve T. (29), evinde sancılanması sonrası girdiği banyoda doğum yaptı. Bir erkek bebek dünyaya getiren Merve T. yeni doğan bebeğini banyoda 9 kez bıçaklayarak öldürdü. Olayın ardından özel bir hastanede tedavi altına alınan Merve T., tedavisi sonrası gözaltına alındı. İfadesi alınan Merve T. çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

“Çocuğa ve altsoya karşı kasten öldürme” suçundan yargılanan sanığın duruşması Kocaeli 3. Ağır Ceza Mahkemesinde devam etti. Duruşmaya taraf avukatları, tutuklu sanık Merve T. katıldı.

Pişman olduğunu söyleyen Merve T., “Bunu bile isteyek yapmış değilim. Bilinç dışı bu olayı gerçekleştirdim. Benim 3 tane daha evladım var. Adaletinize sığınıyorum, tahliye ve beraatimi istiyorum” dedi. Mahkeme heyeti, Merve T.’nin müebbet hapis cezasıyla cezalandırılmasına karar verdi.

Olayla ilgili Cumhuriyet Savcısı tarafından Merve T. hakkında hazırlanan iddianamede, Kocaeli Adli Tıp Şube Müdürlüğünce olay ile ilgili düzenlenen otopsi raporunda bebeğin kesici delici aletle öldürücü nitelikte toplam 9 kez yaralandığı belirtildi.