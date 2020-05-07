  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

Semt pazarları cuma günü kurulacak

Tepebaşı Belediyesi, 9-10 Mayıs tarihlerinde uygulanacak olan sokağa çıkma yasağı nedeniyle, Yeşiltepe, Sütlüce Semt Pazarları ile Çamlıca Kapalı Semt Pazarı’nın 8 Mayıs Cuma günü kurulacağını duyurdu.

Yeniakit Publisher
2020-05-07 13:49:10 -
Semt pazarları cuma günü kurulacak

Tepebaşı Belediyesi, 9-10 Mayıs tarihlerinde uygulanacak olan sokağa çıkma yasağı nedeniyle, Yeşiltepe, Sütlüce Semt Pazarları ile Çamlıca Kapalı Semt Pazarı’nın 8 Mayıs Cuma günü kurulacağını duyurdu.


Tepebaşı Belediyesi yetkilileri, Korona virüs tedbirleri kapsamında 9-10 Mayıs tarihlerini kapsayacak sokağa çıkma yasağı dolayısıyla, semt pazarlarındaki düzenlemeler hakkında bilgilendirmede bulundu. Yetkililer, Yeşiltepe Semt Pazarı, Sütlüce Semt Pazarı ve cumartesi günleri kurulan Çamlıca Kapalı Semt Pazarı’nın, sokağa çıkma yasağı dolayısıyla 8 Mayıs Cuma günü hizmet vereceğini duyurdu. Yapılan düzenleme ile Eskişehirliler, sokağa çıkma yasağı öncesinde kurulacak pazar yerlerinden, gün boyunca sebze ve meyve ihtiyaçlarını karşılayabilecek.



Denetimler sürüyor


Öte yandan Tepebaşı Belediyesi Zabıta Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, pazar yerlerinde gerçekleştirdiği denetimlere aralıksız biçimde devam ediyor. Ekipler pazarcı esnafına Korona virüse karşı bilgilendirici broşür de dağıtıyor. Pazar yerlerinin düzenli hale gelmesi ve vatandaşların sağlıklı şekilde alışveriş yapabilmesi için yapılan denetimlerde, pazarcı esnafının kimlik kartları, tezgah tanıtım levhaları, fiyat etiketlerinin bulunup bulunmadığı, eksik gramaj ve bozuk terazi olup olmadığı gibi hususlar kontrol ediliyor. Konu ile ilgili olarak yapılan açıklamada, pazar yerlerinin düzenli kurulması, ara geçiş yollarının açık tutulması, Korona virüs tedbirleri kapsamında ilgili bakanlıklarca belirtilen huşulara uyulup uyulmadığı ve vatandaşların ilk elden, sağlıklı gıdaya ulaşması için denetimlerin aralıksız biçimde devam edeceği bildirildi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2013 model Fiat Linea
Satılık 2013 model Fiat Linea

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı