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Sempozyum çalışmaları başladı

Tepebaşı Belediyesi tarafından 13.

02 Eylül 2019 Pazartesi 17:03
Sempozyum çalışmaları başladı

Tepebaşı Belediyesi tarafından 13. kez gerçekleştirilen Uluslararası Eskişehir Pişmiş Toprak Sempozyumu için Eskişehir’e gelen pişmiş toprak sanatçıları çalışmalarına başladı.


Tepebaşı Belediyesi’nin ilkini 2001 yılında düzenlediği ve Eskişehir’in en önemli sanatsal ve kültürel buluşmalarından biri olan Uluslararası Eskişehir Pişmiş Toprak Sempozyumu için düzenlenecek resmi açılış töreni öncesi kente gelen sanatçılar çalışmalarına başladı.


13. Uluslararası Eskişehir Pişmiş Toprak Sempozyumu bu yıl Türkiye’nin yanı sıra Almanya - Tepebaşı Belediyesi’nin kardeş şehri Treptow-Köpenick (Gudrun Kühne), Polonya (Janina Myranova), İspanya (Miguel Angel Gil Andaluz), Güney Kore (Mun Kyung Kim), Çin (Zhang Jingjing) ülkelerinden sanatçıların katılımı ile başladı. Sempozyuma ülkemiz adına katılan sanatçılar ise Ece Kanışkan, Ergün Arda, Yasemin Yarol, İsmail Yardımcı ve Tarık Kartal oldu. Sempozyum, bu yıl 2-14 Eylül 2019 tarihleri arasında gerçekleştirilecek. İçeriği ve alanında özgün oluşuyla sadece Türkiye’de değil, dünyada da tek olma özelliği taşıyan sempozyumun resmi açılış töreni ise 8 Eylül Pazartesi günü saat 19.00’da Eti eski fabrika alanında gerçekleşecek.


Sempozyumda pişmiş toprak her zaman olduğu gibi; bilimsel, sanatsal ve sektörel olarak ele alınacak. Sanatçılar sempozyum kapsamında tasarladıkları eserleri üzerinde çalışırken, diğer yandan sergiler açılacak ve konserler düzenlenecek. 13. Uluslararası Eskişehir Pişmiş Toprak Sempozyumu kapsamında Eskişehirli müzikseverler için birçok konser programı da gerçekleştirilecek. Hilal Şahin, Derya İnanç, Bando Midas, Tepebaşı Belediyesi Halk Dansları, Kaan, Alpay, Soup Opera, Yoldayım Asuman, Mehmet Erdem gibi isimler konser programlarında Eskişehirlilere müzik dolu akşamlar yaşatacak.


13. Uluslararası Eskişehir Pişmiş Toprak Sempozyumu bünyesinde gerçekleştirilecek sergiler de sanatseverlerden beğeni toplayacak. Uluslararası Karma Seramik Sergisi, Bilgehan Uzuner Baskı Resim Sergisi ve Engelliler Entegre Yüksekokulu Öğrenci Sergisi Eti eski fabrika alanında, seramik sanatçısı Semih Kaplan’ın “Gelenekten Moderne” isimli çini sergisi ise Atila Özer Karikatürlü Ev’de görülebilecek.

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Haber Tarihi: 02 Eylül 2019 Pazartesi 17:03
  1. sanat
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