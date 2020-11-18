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Spor Semih Şentürk'ün Fenerbahçe’de yeni görevi belli oldu
Spor

Semih Şentürk'ün Fenerbahçe’de yeni görevi belli oldu

‘Nöbetçi golcü’ lakabını alan ve 12 yıl Fenerbahçe’de forma terleten Semih Şentürk’ün sarı lacivertli kulüpte yeni görevi belli oldu.

Yeniakit Publisher
2020-11-18 16:43:00 -
Semih Şentürk'ün Fenerbahçe’de yeni görevi belli oldu

Fenerbahçe'de, 12 yıl forma giyen ve Süper Lig'de gol krallığı sevinci yaşayan eski futbolcu Semih Şentürk, sarı lacivertli kulübe futbol akademisi antrenörü olarak geri döndü.

Fenerbahçe Kulübü, eski golcüsü Semih Şentürk'ün futbol akademisi antrenörlüğüne getirildiğini açıkladı.Kulüpten yapılan açıklamada, "Fenerbahçe formasını 'Genç Semih' olarak yıllarca sırtında taşıyan Semih Şentürk, kariyerine Fenerbahçe Futbol Akademisi'nde genç sporcularımızı yetiştirerek devam edecek" ifadelerine yer verildi.

"Nöbetçi golcü" lakabını aldı

Sarı lacivertli kulübün altyapısında yetişen Semih Şentürk, 2002-2014 yılları arasında Fenerbahçe forması giydi. Sarı lacivertli kulüple 2007-08 sezonunda gol krallığı yaşamış ve o sezon yedek kulübesinden gelip attığı gollerle "Nöbetçi Golcü" lakabını almıştı.

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