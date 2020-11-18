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Spor Semih Şentürk Fenerbahçe'ye geri döndü!
Spor

Semih Şentürk Fenerbahçe'ye geri döndü!

Fenerbahçe'nin unutulmaz isimlerinden Semih Şentürk, sarı-lacivertli camianın altyapısında göreve başladı.

Yeniakit Publisher
2020-11-18 23:10:00 -
Semih Şentürk Fenerbahçe'ye geri döndü!

Fenerbahçe'de bir döneme damga vuran 'Nöbetçi Golcü' lakaplı Semih Şentürk yuvasına antrenör olarak geri döndü. Sarı lacivertlilerde Emre Belözoğlu'nun göreve gelmesiyle başlayan trend Selçuk Şahin'in ardından Semih Şentürk'le devam ediyor. Semih Şentürk'ün alt yaş gruplarında görev alacağı ifade edildi.

Fenerbahçe Kulübü de konuyla ilgili, "Fenerbahçe formasını ‘Genç Semih’ olarak yıllarca sırtında taşıyan Semih Şentürk, kariyerine Fenerbahçe Futbol Akademisi’nde genç sporcularımızı yetiştirerek devam edecek." şeklinde bir açıklama yaptı.

"Döndüğüm için çok mutluyum"

Konu ile ilgili sosyal medya hesabından açıklama yapan Semih Şentürk, şu ifadeleri kullandı: "1999 yılında kapısından girip; büyüdüğüm, yetiştiğim, formasını giydiğim, çocukluk hayalime eriştiğim sonrasında milli takıma kadar yükseldiğim Fenerbahçe’me gelecek nesilleri yetiştirmek üzere geri döndüğüm için çok mutluyum..."

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