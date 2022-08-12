Son olarak Galatasaray forması giyen Semih Kaya, 31 yaşında kariyerine nokta koydu. Semih Kaya sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Merhaba, bugün hayatımın en büyük kararlarından birini sizlere açıklamak için karşınızdayım. Hayatımın başrol oyuncusuna, 20 küsur senelik tutkuma, profesyonel futbol kariyerime veda etme kararı aldım. Hayatın başka yönlerinde de kendimi görmek, hayatımda yeni bir dönemi başlatmak için; futbolculuk kariyerimi, profesyonel olarak başladığım yerde, Galatasaray’da noktalıyorum. Bergama’da doğdum, Galatasaray’da büyüdüm, Avrupa’da futbol oynadım, kupalar kaldırdım, ödüller aldım. Hayatımın en kıymetli anlarını futbolla yaşadım. 16 yaşımdayken sarı-kırmızı formayla A takımda oynadığım ilk günü, Ali Sami Yen tribünlerinde adımı duyduğum zamanları, Florya’yı hatırlamak bana her zaman güç verecek. En çok da kariyerim boyunca hiçbir rakibime isteyerek zarar vermediğim için, vücudumun her yerinde iz bırakacak kadar tüm gücümle mücadele ettiğim için çok huzurluyum. Bu yolculukta benim için büyük fedakarlıklar yapan aileme, beni her halimle seven, aldığım her kararda en büyük destekçim olan eşime, kariyerim boyunca yanımda olan menajerime, aynı forma için ter döktüğüm tüm takım arkadaşlarıma, dostlarıma, hocalarıma, kulüp başkanlarımıza ve kulüp yöneticilerine, kulüp çalışanlarına, tüm futbolseverlere binlerce kez teşekkür ederim. Hepiniz hakkınızı helal edin. Hoşça kalın” dedi.

Semih Kaya kaç yaşında en son hangi takımda oynadı?

Semih Kaya 21 Şubat 1991'de İzmir'de dünyaya geldi. 2006 yılında Galatasaray altyapısına transfer olan Semih Kaya, 2009'da A Takıma çıktı. 2009-2017 yıllarında Galatasaray forması giyen Semih Kaya 2009-10 sezonunda Kartalspor'da 2010-11'de Gaziantep'te kiralık olarak top koşturdu. 2017'de Sparta Prag'a imza atan Semih Kaya 2019'da Galatasaray'a kiralık olarak döndü. 2022-2022 yıllarında Yeni Malatyaspor forması giyer Semih Kaya, 3 Şubat 2022'de Galatasaray'a döndü. Milli futbolcu 12 Ağustos 2022'de kariyerini noktaladığını açıkladı.

Galatasaray ile 211 maça çıkan Semih Kaya 5 gol atıp 5 asist yaptı.