0553 313 94 23

Şemdinli’de silah ve mühimmat ele geçirildi

Hakkari’nin Şemdinli ilçesinde terör örgütü mensuplarınca kullanıldığı değerlendirilen sığınaktasilah ve mühimmat ele geçirildi.

08 Ağustos 2019 Perşembe 14:04
Şemdinli’de silah ve mühimmat ele geçirildi

Hakkari’nin Şemdinli ilçesinde terör örgütü mensuplarınca kullanıldığı değerlendirilen sığınaktasilah ve mühimmat ele geçirildi.


Hakkari Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı görevlilerince PKK/KCK bölücü terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik yürütülen çalışmaların aralıksız devam ettiği belirtildi. Açıklamada, “İlimiz Şemdinli ilçesi Çatalca köyü Erdemli mezrası kırsal alanında icra edilen arama tarama faaliyetleri neticesinde, terör örgütü mensuplarınca kullanıldığı değerlendirilen sığınak içerisinde 1 adet AK-47 kalaşnikof piyade tüfeği, 2 adet AK-47 kalaşnikof piyade tüfeğine ait şarjör, 50 adet AK-47 kalaşnikof piyade tüfeği fişeği, 1 adet bölücü terör örgütüne ait kıyafet ele geçirilmiştir. Konu ile ilgili adli tahkikat devam etmektedir" denildi.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 08 Ağustos 2019 Perşembe 14:04
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    BM uyardı: “İklim değişikliğini önlemek için toprak kullanımında acil değişiklik şart"
    1. BM uyardı: “İklim değişikliğini..
    2. Otel ismi kullanarak sahte rezervasyon..
    3. 5 aylık bebek meclisi karıştırdı!
    4. Kırıkkale’de 6 araçlı trafik kazası: 3..
    5. Denizli Bozkurt deprem son dakika ölü..
    6. Denizli’deki deprem Afyonkarahisar’da..
    7. İzmir'de bayram tedbirleri
    8. Hindistan'daki seller
    9. Dağ yamacında mahsur kalan keçiyi AKUT..
    10. Muratpaşa’da sporun geleceği güvende
    11. Elazığ Belediyespor’da hazırlıklar..
    12. Muğla Kültür ve Turizm Müdürü..
    13. Denizli’de 6 büyüklüğünde deprem
    14. İstanbul Havalimanı’nun robotları..
    15. Nusaybin’de otobüs devrildi: 10 yaralı
    16. Kırmızı ışık ihlali kaza getirdi; 1..
    17. AİÇÜ yüzde 92’lik doluluk oranına..
    18. Başkan Tahmazoğlu, Kurban Bayramını..
    19. Hükümet yetkililerinden bomba iddia!..
    20. Pakistan, Hindistan’la tren..
    21. M3 para arzı azaldı
    22. Kuran kursları arasında düzenlenen..
    23. Galatasaray'da flaş ayrılık!..
    24. Merkez Bankasının rezervleri belli oldu
    25. Kuveyt, 29 yıl sonra vatandaşlarının..
    26. Denizli’deki deprem Kütahya’da da..
    27. Denizli’deki deprem Eskişehir’i de..
    28. Öğrenciyken diktiği fidana 37 yıllık..
    29. TSK'ye 22 yeni modüler üs bölgesi için..
    30. E-kitaplar gerçek kitapların yerini..
    Bu uygulamaya dikkat! Yuva yıkıyor
    Bu uygulamaya dikkat! Yuva yıkıyor
    Mesele Kaz Dağları değil, emlak rantı
    Mesele Kaz Dağları değil, emlak rantı
    CHP'de bir torpil skandalı daha!
    CHP'de bir torpil skandalı daha!
    Trump'tan flaş açıklama: Onları koruyalım diye bize 900 milyon dolar ödediler
    Trump'tan flaş açıklama: Onları koruyalım diye bize 900 milyon dolar ödediler
    Trump'ın imzası sonrası Bolton'dan tehdit gibi açıklama!
    Trump'ın imzası sonrası Bolton'dan tehdit gibi açıklama!

    Günün Karikatürü

    08 Agustos 2019
    Başkan Erdoğan imzayı attı... Türkiye’nin 20 yıllık rüyası!
    Başkan Erdoğan imzayı attı... Türkiye’nin 20 yıllık rüyası!
    Meclis toplantısında hareketli anlar! CHP’li Yavaş’ın “Bütçe fazla verdi” açıklamasına terleten soru
    Meclis toplantısında hareketli anlar! CHP’li Yavaş’ın “Bütçe fazla verdi” açıklamasına terleten soru