Selvi'den bomba iddia! Kemal Kılıçdaroğlu'nun Ekrem İmamoğlu kararı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın erken seçim iddialarına kapıları kapatmasıyla 2023 yılında yapılmasına kesin gözüyle bakılan Cumhurbaşkanlığı seçimleri için Cumhuriyet Halk Partisi (CHP)’de ‘adaylık’ krizi büyüyor.

‘Memleket hareketi’ni başlatarak CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na bayrak açan Muharrem İnce aday olarak kendisinin gösterilmesini isterken ‘Abdullah Gül’ iddiası ana muhalefeti fena karıştırdı.

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nun Abdullah Gül’ü Cumhurbaşkanı adayı olarak göstermek istediği söylentisi parti içinde krize neden oldu. İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener de geçen seçimlerde CHP’nin Abdullah Gül’ü aday göstermek istediğini, kendilerinin ısrarı sonucu Muharrem İnce’nin aday gösterildiğini açıklamıştı.

Kılıçdaroğlu’nun 2023 seçimleri için İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun adaylığına sıcak bakmadığı iddia ediliyor.

“Muhalefetin adayı kim olacak?” tartışmaları ışığında Hürriyet gazetesi yazarı Abdulkadir Selvi bugünkü köşe yazısında bu konuya değindi.

Abdulkadir Selvi de bugünkü köşe yazısında Ekrem İmamoğlu’nu kendisine rakip olarak görmek istemeyn Kemal Kılıçdaroğlu’nun, İmamoğlu’nu aday yapmak istemediğini ileri sürdü.

“Kılıçdaroğlu, İmamoğlu’nu istemiyor”

Yazısında Kılıçdaroğlu’nun aklında olan ismin Abdullah Gül olduğunu belirten Selvi, CHP tabanında ise Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş’ın istendiğini ifade etti.

Selvi, yazısında şunları yazdı;

"Abdullah Gül ise onun rakibi değil. Hatta önemli bir isim, “İmamoğlu’nu istemez ama Mansur Yavaş’ı bile düşünebilir. Çünkü onun CHP’ye yönelik bir iddiası yok” dedi. Seçimi kazanamamasına rağmen Muharrem İnce bile Cumhurbaşkanı adaylığından aldığı güçle, Kılıçdaroğlu’na “Sen çekil, onursal başkan ol. Partinin başına ben geçeyim” demedi mi?"