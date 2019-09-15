Selülit bir hastalık belirtisi mi? Selülitin nedenleri! Selülitten kurtulma yolları nelerdir?

Selülit 3 evreden oluşur. Elinizin arasına alıp sıktığınız bölgede düzensizlik varsa bu 1.evre selülit tipidir.

Ayaktayken bölgeyi sıkmadan bile düzensizlik görülüyorsa bu 2.evre selülit tipidir.

Hem ayaktayken hemde yatarken düzensizlik görülüyorsa bu 3. Evre selülit tipidir.

Kanda östrojen hormonunun bulunması selülit oluşumu için yeterlidir. Bağ dokusu iltihabı olarakta bilinen selülit bir hastalıktır.

Peki selülitten kurtulmak mümkün mü?



Selülitten kurtulmak bir kaç küçük önlemlerle mümkün olabilir.

Sizler için bir araya getirdiğimiz altın öneriler sayesinde selülit kabus olmaktan çıkıyor.

Selilütten kurtulmanın yolları:

* Sabah akşam günde 2 defa 1 bardak ılık su içine taze limon sıkılarak tüketilir.

* Tek tip beslenme çeşidinden kaçınıp azar azar ve sık sık yemek tercih edilmeli.

* Bol bol su tüketilmeli.

* Şok diyetlerden kaçınılmalı.

* Şoklama dediğimiz sıcak ve soğuk şeklinde duş alınmalı.

* Kahve,çay,kola gibi içeceklerden uzak durulmalı.

* Haftada 5 gün en az yarım saat tempolu yürüyüş yapılmalı.

* Dar kıyafet ve yüksek topuktan kaçınılmalı.

* Selülitli bölgeye masaj yapılmalı.

* Kuruyemiş,krema,şeker ve kızartma gibi ürünlerden uzak durulmalı.

* İdeal kiloda olmaya önem gösterilmeli.

* Lif kaynağı zengin meyveleri kabuklarıyla tüketmeli.

* Tuz tüketimi azaltılmalı.

* Yeşil çay ve mate çayı günde 1 fincan tüketilmeli.

* Yüzme,jimnastik, bisikler gibi egzersizler yapılmalı.



Mutlu Günler.