Selman'dan skandal hamle! Savaş ilanı gibi

Suud-BAE ortaklığının Suriye’de terör örgütü PKK ile ilişkisi, maddi yardımdan daha ileri bir boyuta evrildi. Hafta başında Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri’nden Suriye’ye gelen üst düzey asker, istihbarat görevlisi ve siyasiler, ABD destekli terör örgütü PKK’nın işgal ettiği bölgeyi ziyaret etti. Suud ve BAE vatandaşlarından oluşan heyet, Haseke, Ayn el-Arab, Münbiç, Tel Abyad ve Ras’ul Ayn’ı gezerek Türkiye sınırında inşa edilecek gözlem noktalarına ilişkin PKK’lı teröristlerden bilgi aldı. Körfez heyeti, ABD tarafından PKK’yı korumak için kurulacak gözlem noktalarının finansmanını da üstlendi.

PKK’ya destek için Suriye’nin Deyrizor kentine gelen Suud ve BAE birlikleri böyle görüntülendi.

30 bin teröriste maaş bağladılar

Kurulacak üslere ilişkin arazi çalışması yapan PKK ise, sınır hattında Türkmenlerin arazilerine el koyup bazı ev ve arsaları da ‘ABD üs yapacak’ bahanesiyle gasp ediyor.

Suudi Arabistan’ın Ortadoğu’dan sorumlu bakanı Samir Sebhan’ın başkanlık ettiği Suud-BAE heyeti, önce Haseke’de ABD Başkanı Donald Trump’un Özel Temsilcisi Brett McGurk ile görüştü. Körfez heyetiyle McGurk arasında gerçekleşen görüşmede, ‘sınır muhafızları’ adı altında kurulacak 30 bin kişilik terör grubunun maaş, eğitim, silah ve cephane giderlerinin karşılanması konusunda anlaşmaya varıldı.

ABD askerleri geçtiğimiz şubat ayından beri özellikle Münbiç’te PKK’lı teröristlerle cephe hattında sık sık poz veriyor.



Suud-BAE heyeti ayrıca, sınır koridorunda kurulacak gözlem noktaları için tüm giderleri karşılama vaadinde bulundu. Öte yandan sözkonusu iki ülke, terör örgütüne cephe hattında açıktan desteğe de başladı. Suud ve BAE askerleri Deyrizor’da çatışma bölgesinde görüntülendi.

PKK sınırda tünel kazıyor

ABD askerlerinin gözlem noktası kurma bahanesiyle sınıra fiilen yerleşmesini fırsat bilen PKK, hudut boyuna 20 kilometrelik tünel kazdı. Ras’ul Ayn bölgesinde kazılan ve uzunluğu 20 kilometreyi bulan tüneller sınırdan sadece 2 kilometre derinlikte. Duveyra köyünden başlayarak Aziziye, Ebu Savn bölgelerinin altını oyan PKK tünelleri, Tel Hınzır yerleşkesine dek uzanıyor. Tünel kazım ve inşaat süreci ABD’nin bölgeye sevk ettiği araçlarla gerçekleşirken, tünellerin bazı bölümleri tıpkı Afrin’deki gibi silah ve cephane deposuna çevrildi. Türkiye sınırında hummalı bir faaliyete girişen terör örgütü, toplamda 150 kilometre uzunlukta tünel hazırlamayı hedefliyor. Düz arazide yer alan tünellerin TSK’nın Fırat’ın doğusuna düzenleyeceği operasyon sırasında patlatılarak Mehmetçiğe sabotaj yapılması ve zırhlıların bölgeye geçişinin engellenmesi teröristlerin başlıca planları arasında. Öte yandan Aziziye bölgesinde devam eden tünel kazım çalışmasında ise geçtiğimiz salı günü yaşanan göçükte 7 teröristin öldüğü öğrenildi.