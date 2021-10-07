Selman parayı bastı! İngiliz taraftar çıldırdı
İngiltere takımı Newcastle United taraftarları takımlarının 352 milyon euro karşılığında Prens Muhammed bin Selman'a satılmasından sonra kutlama yaptı.
Arap iş ve devlet adamlarının Avrupa liglerindeki takımlara olan ilgisi devam ediyor.
Suudi Arabistan Veliaht Prensi Mohammed bin Selman'ın İngiltere Premier Lig ekiplerinden Newcastle United'ı satın alacağı yönündeki iddialar gündeme gelmişti.
Uzun süredir futbol camiasının konuştuğu satış nihayet gerçekleşti.
352 milyon Euro'ya satıldı
Siyah Beyazlı ekip, 352 milyon euro karşılığında Prens Muhammed bin Selman'ın liderliğindeki konsorsiyuma satıldı.
Taraftar kutlama yaptı
Newcastle United böylece dünyanın en zengin kulüpleri arasına girdi. Siyah-beyazlı taraftarlar, St. James' Park önünde kutlamalara başladı.