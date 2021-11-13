Selimiye Camii gözden böyle kayboldu
İstanbul'un ardından Edirne'de yaşanan yoğun sis nedeniyle Selimiye Camii ve tarihi köprülerin çevresi gözden kayboldu.
İstanbul'dan sonra Edirne’de de etkisini gösteren yoğun sis sonucu görüş mesafesi yer yer 50 metreye düştü. İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, sürücüleri aşırı hız yapmamaları ve takip mesafesini korumaları konusunda uyardı.
Sis nedeniyle Mimar Sinan'ın ustalık eseri Selimiye Camiii gözden kayboldu, Meriç ve Tunca nehirleri ile anıtsal yapılar sisle kaplandı.
Hava sıcaklığının 3 derece ölçüldüğü kentte sisin öğle saatlerinde etkisini kaybetmesi bekleniyor.