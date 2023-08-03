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Eğitim Selim’de başarılı öğrencilere ödülleri verildi
Eğitim

Selim’de başarılı öğrencilere ödülleri verildi

Yeniakit Publisher
2023-08-03 11:30:00 -
Selim’de başarılı öğrencilere ödülleri verildi

Selim’de Liselere Giriş Sınavı (LGS) ve Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) dereceye girenlere ödülleri verildi.

Kars’ın Selim ilçesi Kaymakamı Mubin Demirkıran ve Belediye Başkanı Coşkun Altun, Kaymakamlık makamında ağırladıkları başarılı öğrencilere bir süre sohbet etti.

Demirkıran ve Altun daha sonra 2023 LGS ve YKS sınavlarında Selim’de dereceye giren öğrencilere çeşitli ödül vererek öğrencilere bundan sonraki yaşamlarında başarılar dilediler.

Ayrıca her fırsatta öğrencilerin yanında olan ve her zaman öğrencilere destek veren Belediye Başkanı Coşkun Altun’a Kaymakam Mubin Demirkıran, eğitime vermiş olduğu desteklerden ötürü plaket verdi. Altun ise Kaymakam Demirkıran’a teşekkür etti.

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