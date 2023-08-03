Selim’de başarılı öğrencilere ödülleri verildi

Kars’ın Selim ilçesi Kaymakamı Mubin Demirkıran ve Belediye Başkanı Coşkun Altun, Kaymakamlık makamında ağırladıkları başarılı öğrencilere bir süre sohbet etti.

Demirkıran ve Altun daha sonra 2023 LGS ve YKS sınavlarında Selim’de dereceye giren öğrencilere çeşitli ödül vererek öğrencilere bundan sonraki yaşamlarında başarılar dilediler.

Ayrıca her fırsatta öğrencilerin yanında olan ve her zaman öğrencilere destek veren Belediye Başkanı Coşkun Altun’a Kaymakam Mubin Demirkıran, eğitime vermiş olduğu desteklerden ötürü plaket verdi. Altun ise Kaymakam Demirkıran’a teşekkür etti.