Sele teslim olan İstanbul kimin umurunda! Bozmayın İmamoğlu'nun tatil keyfini

İstanbul'da Meteoroloji'nin günler öncesinden yaptığı uyarıların ardından bayramın ilk günü akşam saatlerinde İstanbul'da sağanak yağış etkili oldu. Yağış birçok noktada hayatı felç ederken, Esenyurt'ta ise çok daha etkili oldu. Haramidere taştı, birçok evi ve iş yerini su bastı. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya ve AFAD Başkanı sahaya inerken, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ortalarda görünmedi. İmamoğlu'nun, nerede olduğu merak konusu olurken, kısa sürede gerçek ortaya çıktı.

İBB Başkanı'nın Muğla'nın Fethiye ilçesine bağlı Uzunyurt'ta tatil yaptığı öğrenildi. İmamoğlu, daha önce de birçok kez olduğu gibi, afetle mücadeleye rağmen tatilini sürdürdü. İmamoğlu'nun kente dönmemesi büyük tepki çekti.

İmamoğlu yine ortada yok

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, İstanbul'da yaşanan sel felaketi sonrası dün geceden beri sırra kadem bastı. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya ve AFAD Başkanı Yunus Sezer sahaya indi. Çalışmalar koordine edilirken, İmamoğlu'nun nerede olduğu merak konusu oldu.

Fethiye'de tatilde

İmamoğlu'nun nerede olduğu ise kısa süre sonra ortaya çıktı. İBB Başkanı, Muğla'nın Fethiye ilçesinde tatilini sürdürüyor. Uzunyurt'ta tatil yapan İmamoğlu'nun şu ana dek kente dönmediği ve kimseye bilgi vermediği belirtiliyor.

Haberi alır almaz memleketi Konya'dan döndü

Bayram ziyareti için memleketi Konya'ya giden İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İstanbul'da sel felaketinin yaşanmasının ardından çalışmaları yerinde görmek için kente döndü. Yerlikaya, sel felaketinin bilançosunu da basın toplantısı ile kamuoyuna duyurdu.

İmamoğlu'na tepki yağıyor

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun, tüm yaşananlara rağmen tatile devam etmesi büyük tepki çekti. Sosyal medyada binlerce kişi, 'Neredesin İmamoğlu' konu başlığı altında eleştirilerini dile getirdi.