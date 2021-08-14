Karadeniz bir kez daha sele teslim oldu. Kastamonu, Sinop ve Bartın’da can kayıpları yaşandı. Peki, selde kaç kişi vefat etti?

Selde kaç kişi vefat etti? Selde kaç kişi kayıp | Selde kaç kişi kayboldu?

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), sel nedeniyle Kastamonu'da 36, Sinop'ta 7, Bartın'da 1 kişinin hayatını kaybettiğini bildirdi. Selde kaybolan ve arama çalışmaları süren kişi sayısıyla ilgiliyse henüz bir açıklama bulunmuyor.

Kastamonu hakkında bölgesel yayın yapan haber siteleri ve sosyal medya hesaplarında vefat eden vatandaşların bazılarının isimleri yer alıyor. Haberlerde; Ertuğrul Sevik, Hatice Ecevit, Yiğit Efe Demirel, Eda Nur Demirel, Mehmet Öztürk, Ayşe Harharcı, Eda Harharcı, Avni Harharcı, Murat Özdemir isimli vatandaşların sel sebebiyle yaşamlarını yitirdiği ifade ediliyor.

Öte yandan Kastamonu Valiliği yüzlerce kayıp olduğu yönünde yapılan sosyal medya paylaşımlarını yalanladı.