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Gündem Selde kaç kişi vefat etti? Selde kaç kişi kayıp | Selde kaç kişi kayboldu?
Gündem

Selde kaç kişi vefat etti? Selde kaç kişi kayıp | Selde kaç kişi kayboldu?

Selde kaç kişi kayboldu isimleri belli mi? Kastamonu sel sularına teslim oldu. Vatandaşlar sel sebebiyle kaç kişinin yaşamını yitirdiğini, kayıp kaç kişi olduğunu merak ediyor. Peki, Kastamonu’da vefat edenlerin kimlikleri belli oldu mu? Kastamonu vefat edenlerin isimleri

Yeniakit Publisher
2021-08-14 16:03:00 -
Selde kaç kişi vefat etti? Selde kaç kişi kayıp | Selde kaç kişi kayboldu?

Karadeniz bir kez daha sele teslim oldu. Kastamonu, Sinop ve Bartın’da can kayıpları yaşandı. Peki, selde kaç kişi vefat etti?

Selde kaç kişi vefat etti? Selde kaç kişi kayıp | Selde kaç kişi kayboldu?

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), sel nedeniyle Kastamonu'da 36, Sinop'ta 7, Bartın'da 1 kişinin hayatını kaybettiğini bildirdi. Selde kaybolan ve arama çalışmaları süren kişi sayısıyla ilgiliyse henüz bir açıklama bulunmuyor.

Kastamonu hakkında bölgesel yayın yapan haber siteleri ve sosyal medya hesaplarında vefat eden vatandaşların bazılarının isimleri yer alıyor. Haberlerde;  Ertuğrul Sevik, Hatice Ecevit, Yiğit Efe Demirel, Eda Nur Demirel, Mehmet Öztürk, Ayşe Harharcı, Eda Harharcı, Avni Harharcı, Murat Özdemir isimli vatandaşların sel sebebiyle yaşamlarını yitirdiği ifade ediliyor.

Öte yandan Kastamonu Valiliği yüzlerce kayıp olduğu yönünde yapılan sosyal medya paylaşımlarını yalanladı.

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