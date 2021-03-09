Selçuklu kültür yatırımlarıyla ön planda

Belediye, Selçuklu Şehir Kütüphanesi’ni devreye alacak. İçerisinde farklı yaş gruplarındaki öğrencilere hitap eden kütüphane; konferans salonu, etüt ve oyun alanıyla ön plana çıkacak. Kütüphane, 4 bin 400 metrekare alanda bodrum, zemin ve 3 kattan oluşacak. Binanın bodrum katında sosyal yaşam alanları; zemin katında satış ile tanıtım noktaları; birinci katında gençler ve yetişkinler için 60 bin kitaplık kütüphane, grup çalışma odaları; ikinci katında toplantı mekânları; üçüncü katında etüt salonları yer alacak.

400 bin kitap var

Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, gençleri geleceğe donanımlı bir şekilde hazırlamanın en önemli sorumluluklarından bir tanesi olduğunu kaydetti. Pekyatırmacı, “Tabii ‘Konya Okuyor’ diyerek çıktığımız yolda Selçuklu’yu Türkiye’nin en çok kütüphanesi olan ilçe haline getirdik. 90 adet kütüphaneyi ilçemize kazandırdık. 400 bin kitap, 135 bin üye sayısıyla kütüphanelerimizi anlamlı hale getirdik. Bu çalışmalarımızı Selçuklu Şehir Kütüphanesi’yle taçlandırıyoruz” diye konuştu.

Standardımız yükselecek

Pekyatırmacı, sözlerini şöyle sürdürdü: “Selçuklu ilçemiz genç nüfusuyla öne çıkıyor. Dinamik bir yapıya sahip. Projelerimizi hazırlarken bunu hep göz önünde bulunduruyoruz. İçinde toplantıların yapılabileceği salonların yer aldığı kütüphanemizde ayrıca üniversite öğrencilerimizin yanı sıra her yaştan vatandaşımızın yararlanabileceği kültürel ve akademik kaynaklar yer alacak. Böylece hizmet standardımızı daha da yükseltmiş olacağız. İnşallah merkezimizin yakın zamanda yapımını tamamlayarak Selçuklu’ya bir güzel eser daha kazandırmış olacağız. Selçuklu Şehir Kütüphanemizin tüm Konya’ya ve Selçuklumuza hayırlı olmasını temenni ediyorum.” Pekyatırmacı, Selçuklu Değerler Eğitimi programından ilham alıp yeni yeni ufuklara gönül açtıklarını da vurguladı.