Selçuklu, Bosna Hersek Ulu Cami’yle ön planda

Selçuklu Belediyesi, caminin çevre düzenlemesini üstlendi. Belediye, ibadethane etrafında andezit uygulaması ve ağaçlandırma çalışmalarını yürüttü.

Konya'nın ismine yakışıyor

Hayırseverlerin yardımlarıyla caminin yapıldığını anlatan Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, şunları kaydetti: “Konyamızda hiçbir hayırlı iş neticelenmeden kalmaz. Burası biraz uzun sürdü ama ismine yakışır bir camiyi şehrimiz kazanmış oldu. Başlangıçtan bu yana emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Rabbim hayırlarını kabul etsin inşallah. Konya birçok manada öne çıkmış bir şehir ama aynı zamanda cami sayısıyla da öne çıkan bir şehir. Böyle güzel bir camiyi şehrimize kazandırmaktan dolayı büyük mutluluk duyuyoruz. Son dönemde Necati amcanın büyük katkısı oldu. Bu vesileyle ben kendisine ve bütün hayırseverlere teşekkür ediyorum.”

Amel defterleri kapanmayacak

Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı ise şu açıklamaları yaptı: “Camimizin inşaatı çok uzun sürdü. Bitirmek Necati amcamıza nasip oldu. Allah kendisinden razı olsun. Emeği geçenlere burada teşekkür ediyoruz. Sağ olsunlar, var olsunlar. Cami yaptıranların hayır defteri hiç kapanmıyor. İnşallah burada emeği olanların hayır defterleri, amel defterleri hiç kapanmayacak. Biz de elimizden ne geliyorsa camimizin eksikleriyle ilgili yapmak için gayret edeceğiz.”