Selçuk Üniversitesi’nden MarkaFest Öğrenecek çok şey var

MarkaFest Akademi ise 31 Mayıs - 4 Haziran 2021 tarihlerinde ücretsiz takip edilebilecek. Özel sektörle yakın iş birliği içinde olmanın hem üniversite gençliği hem de sektörlerin geleceği açısından son derece hayati bir role sahip olduğu düşüncesinden hareketle planlanan ve geleneksel hale gelen etkinlik, ülkemizde faaliyet sektörde öncü ulusal ve uluslararası markaların üst düzey yöneticilerini gençlerle buluşturarak özellikle pazarlama iletişimi alanında istihdam hedefi bulunan öğrencilerin kariyer planlarına, bilgi birikimlerine ve vizyonlarının gelişimine pozitif katkı sağlamayı amaçlıyor. Etkinliğin proje yöneticiliğini Selçuk Üniversitesi İletişim Fakültesi Reklamcılık Bölümü’nden Prof. Dr. Aşina Gülerarslan Özdengül yapıyor. Bu sene MarkaFest, programına MarkaFest Akademi’yi de dahil ediyor. Markafest Akademi, ‘Öğrenecek Çok Şey Var’ mottosuyla gençleri profesyonel yaşama hazırlamayı amaçlıyor.