Selçuk Üniversitesi işçi alıyor
Selçuk Üniversitesine 4857 sayılı İş Kanunu ve Kamu Kurum Kuruluşlarında İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik kapsamında İş-Kur üzerinden 61 (altmışbir) Sürekli işçi alınacak.
Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’deki ilana göre başvuran sayısı ilgili Yönetmeliğin 12 maddesi gereğince açık iş sayısının 4 katından fazla başvuru olması halinde 23.02.2022 tarihinde kura çekimi saat 10:00’da Selçuk Üniversitesi Sultan Alparslan Kültür Merkezinde yapılacak olup kura sonucu oluşan listede yer alan adaylar Kurumumuz (http://www.selcuk.edu.tr) internet sitesinde de ilan edilecektir. Söz konusu ilan duyuru tebliğ mahiyetinde olacağından ayrıca adaylara yazılı tebligat yapılmayacaktır.
Adaylara sözlü/uygulama sınavı yapılacak olup sınavlar Kurumumuz (http://www.selcuk.edu.tr) internet adresinden duyurulacak tarih ve adreste Sınav Komisyonu tarafından uygulanacaktır.
İşe alım sürecine dair oluşacak değişiklikler Kurumumuz (http://www.selcuk.edu.tr) internet adresinden duyurulacaktır.
Noter kurasına katılacakların isim listesi, kura tarihi, yeri, saati, ve sonuçları www.selcuk.edu.tr adresinden ayrıca duyurulacaktır.
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