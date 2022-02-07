Selçuk Üniversitesi işçi alıyor

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’deki ilana göre başvuran sayısı ilgili Yönetmeliğin 12 maddesi gereğince açık iş sayısının 4 katından fazla başvuru olması halinde 23.02.2022 tarihinde kura çekimi saat 10:00’da Selçuk Üniversitesi Sultan Alparslan Kültür Merkezinde yapılacak olup kura sonucu oluşan listede yer alan adaylar Kurumumuz (http://www.selcuk.edu.tr) internet sitesinde de ilan edilecektir. Söz konusu ilan duyuru tebliğ mahiyetinde olacağından ayrıca adaylara yazılı tebligat yapılmayacaktır.

Adaylara sözlü/uygulama sınavı yapılacak olup sınavlar Kurumumuz (http://www.selcuk.edu.tr) internet adresinden duyurulacak tarih ve adreste Sınav Komisyonu tarafından uygulanacaktır.

İşe alım sürecine dair oluşacak değişiklikler Kurumumuz (http://www.selcuk.edu.tr) internet adresinden duyurulacaktır.

Noter kurasına katılacakların isim listesi, kura tarihi, yeri, saati, ve sonuçları www.selcuk.edu.tr adresinden ayrıca duyurulacaktır.

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