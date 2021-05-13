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Eğitim Selçuk Üniversitesi 2021 taban puanları ve yüzdelik dilimleri
Eğitim

Selçuk Üniversitesi 2021 taban puanları ve yüzdelik dilimleri

Üniversite taban puanları ve kontenjan sayısı öğrenciler tarafından yoğun ilgi görüyor. Hedefledikleri üniversiteye girebilmek için yoğun şekilde sınava hazırlanan öğrenciler internette üniversitelerin taban puanlarını ve kontenjan sayılarını araştırıyor. Peki, Selçuk Üniversitesi ‎ taban puanı, en düşük yüzdelik, en yüksek yüzdelik ve kontenjan sayıları kaçtır?

Yeniakit Publisher
2021-05-13 23:43:00 -
Selçuk Üniversitesi 2021 taban puanları ve yüzdelik dilimleri

Bir eğitim ve öğretim döneminin sonuna yavaş yavaş gelmek üzereyiz. Bu sebeple üniversite taban puanları ve kontenjan sayısı öğrenciler tarafından yoğun ilgi görüyor. ÖSYM Başkanlığı, 2021-YKS 1. oturumunun (TYT) 26 Haziran’da yapılacağını bildirdi. İşte merak edilen haberin detayları…

Selçuk Üniversitesi 4 yıllık taban puanları 2021 yüzdelik dilimleri ve kontenjan sayıları kaçtır?

Selçuk Üniversitesi 2 yıllık taban puanları 2021 yüzdelik dilimleri ve kontenjan sayıları kaçtır?

ÖSYM YKS üniversite tercih kılavuzu için tıklayınız…

YKS sınavında kaç soru var, hangi konular olacak?

TYT sınavında 40 Temel Türkçe, 40 Matematik, 7 fizik, 7 kimya, 6 biyoloji, 5 din kültürü, 5 felsefe, 5 tarih ve 5 coğrafya sorusu sorulacak.

AYT' de 40 matematik, 40 fen bilimleri, 40 Türk Dili Edebiyatı-Sosyal Bilimler 1 ve 40 Sosyal Bilimleri 2 testi karşımıza çıkacak.

YDT sınavında ise 80 yabancı dil sorusu sorulacak.

 

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