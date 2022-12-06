Selçuk İnan öyle bir transfer yaptı ki...

Teknik direktörlük kariyerine Kasımpaşa'da adım atan Selçuk İnan, ilk transferini tanıdık bir isimle yaptı. Liverpool altyapısında yetişen ve daha önce de Kasımpaşa forması giyen deneyimli forvet, İstanbul ekibine döndü. Selçuk İnan bu takviyeyle teknik direktörlük kariyerinin ilk transferini yapmış oldu.

Selçuk İnan Kasımpaşa'daki ilk transferini yaptı. Liverpool altyapısında yetişen 28 yaşındaki golcü, 1.5 yıl aradan sonra Kasımpaşa'ya döndü. Böylece Selçuk İnan teknik direktörlük kariyerinin ilk transferini yapmış oldu.

Fanatik'e göre; Selçuk İnan'ın ilk transferi, Kasımpaşa'nın eski oyuncularından Armin Hodzic oldu. Liverpool altyapısında yetişen tecrübeli golcü, 1.5 yıl sonra İstanbul ekibine geri döndü. 28 yaşındaki futbolcu sezonun ikinci yarısından itibaren Selçuk İnan'ın öğrenicisi olacak.

Son olarak Fehervar forması giyen oyuncu, yarım sezondur boştaydı. İlk Kasımpaşa döneminde 23 kez İstanbul ekibinin formasını giyen Hodzic, 7 gol 1 asistlik istatistik yakaladı.