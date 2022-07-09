  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Spor Selçuk İnan çok sert konuştu!
Spor

Selçuk İnan çok sert konuştu!

Galatasaray'da geçtiğimiz sezon görev yapan teknik direktör Fatih Terim'in ekibinde yer alan Selçuk İnan'dan flaş açıklamalar geldi. İnan, sarı - kırmızılıların önceki başkanı Burak Elmas ile ilgili konuşurken, Terim'in ayrılık süreciyle ilgili çarpıcı ifadeler kullandı. Selçuk İnan'ın röportajı, sosyal medyada kısa sürede en çok konuşulanlar arasında yerini aldı.

Yeniakit Publisher
2022-07-09 12:23:00 -
Selçuk İnan çok sert konuştu!

Galatasaray'da geçtiğimiz sezon görev yapan teknik direktör Fatih Terim'in ekibinde yer alan Selçuk İnan'dan flaş açıklamalar geldi. İnan, sarı - kırmızılıların önceki başkanı Burak Elmas ile ilgili konuşurken, Terim'in ayrılık süreciyle ilgili çarpıcı ifadeler kullandı. Selçuk İnan'ın röportajı, sosyal medyada kısa sürede en çok konuşulanlar arasında yerini aldı.

Galatasaray'ın eski futbolcusu ve antrenörü Selçuk İnan sessizliğini çok sert bozdu! Fatih Terim ve Burak Elmas...
Son dakika haberleri: Galatasaray'da önceki başkan Burak Elmas'ın 2021/22 sezonu devre arasında teknik direktör Fatih Terim ile yolları ayırması şok etkisi yaratmış ve Elmas, uzun süre boyunca eleştirilmişti. Terim'in ayrılığı sonrası ise göreve Domenec Torrent getirilmiş ancak seçim sonrasında gelen yeni başkan Dursun Özbek, İspanyol çalıştırıcının görevine son vermişti.

Galatasaray'da Fatih Terim döneminde yardımcı antrenörlük görevini üstlenen ve şu sıralar teknik direktörlük için çalışmalarını sürdüren Selçuk İnan'dan flaş açıklamalar geldi.

Terim'in sarı - kırmızılı takımdan ayrılık süreciyle ilgili Sabah'a konuşan İnan, Burak Elmas için çarpıcı ifadeler kullandı.

"Bu ayrılık, bizim de beklemediğimiz ve anlam veremediğimiz bir durumdu. Çünkü Fatih Terim çok rahattı. Belli bir proje kapsamında çalışmalar başlamıştı. Şampiyonluk lafı dahi edilmemişti."

"AVRUPA'DA BAŞARI ÖNEMLİYDİ"

"Avrupa'da başarılı olmak çok önemliydi. Oyuncuları Avrupa'da önemli bir isim haline getirmek, mümkünse onları yurt dışına satmak projenin önemli bir parçasıydı. "

"İNANDIĞINIZ KİŞİLER AYNI KALAMAYABİLİYOR"
"Şampiyonluk Galatasaray'ın genlerinde var ancak böyle bir şey yaşayabilme durumu da mevcuttu. Yöneticiler ve başkan hoca ile konuşmuştu. Ancak her zaman inandığınız kişiler aynı kalmayabiliyor. Oysaki Fatih Terim kendisine güveniyordu. Hepimizi Avrupa için inandırmıştı."

 

Batshuayi, Beşiktaş'ı gerçekten çıldırttı!
Batshuayi, Beşiktaş'ı gerçekten çıldırttı!

Spor

Batshuayi, Beşiktaş'ı gerçekten çıldırttı!

Biri şu edepsiz Gülşen'i durdursun artık!
Biri şu edepsiz Gülşen'i durdursun artık!

Medya

Biri şu edepsiz Gülşen'i durdursun artık!

Baş ağrısına karşı alabileceğiniz 5 basit önlem! Evde baş ağrısına ne iyi gelir?
Baş ağrısına karşı alabileceğiniz 5 basit önlem! Evde baş ağrısına ne iyi gelir?

Sağlık

Baş ağrısına karşı alabileceğiniz 5 basit önlem! Evde baş ağrısına ne iyi gelir?

Patatesin en güzel hali: Patatesli pratik kahvaltılık omlet yapılışı ve tarifi
Patatesin en güzel hali: Patatesli pratik kahvaltılık omlet yapılışı ve tarifi

Kadın - Aile

Patatesin en güzel hali: Patatesli pratik kahvaltılık omlet yapılışı ve tarifi

Unutkanlık için çay bitki çayı tarifi: Demans, alzheimer, unutkanlığı bıçak gibi kesiyor!
Unutkanlık için çay bitki çayı tarifi: Demans, alzheimer, unutkanlığı bıçak gibi kesiyor!

Kadın - Aile

Unutkanlık için çay bitki çayı tarifi: Demans, alzheimer, unutkanlığı bıçak gibi kesiyor!

Canan Karatay et pişirmenin püf noktasını açıkladı! Tarçın, karanfil kullanılabilir
Canan Karatay et pişirmenin püf noktasını açıkladı! Tarçın, karanfil kullanılabilir

Kadın - Aile

Canan Karatay et pişirmenin püf noktasını açıkladı! Tarçın, karanfil kullanılabilir

Bu bitkiyi senede 7 kez tüketin ve bir daha hastalanmayın
Bu bitkiyi senede 7 kez tüketin ve bir daha hastalanmayın

Kadın - Aile

Bu bitkiyi senede 7 kez tüketin ve bir daha hastalanmayın

Bıçak ile bıçak bileme: Bıçak nasıl bilenir? Evde kolay bıçak bileme yöntemleri
Bıçak ile bıçak bileme: Bıçak nasıl bilenir? Evde kolay bıçak bileme yöntemleri

Yaşam

Bıçak ile bıçak bileme: Bıçak nasıl bilenir? Evde kolay bıçak bileme yöntemleri

Sağlık Bakanlığı’ndan kurban uyarıları: Kendi yağında kavrulsun
Sağlık Bakanlığı’ndan kurban uyarıları: Kendi yağında kavrulsun

Kadın - Aile

Sağlık Bakanlığı’ndan kurban uyarıları: Kendi yağında kavrulsun

Osmaniye'de evlat dehşeti! Annesiyle tartışan babasını öldürdü, komşunu yaraladı
Osmaniye'de evlat dehşeti! Annesiyle tartışan babasını öldürdü, komşunu yaraladı

Yerel

Osmaniye'de evlat dehşeti! Annesiyle tartışan babasını öldürdü, komşunu yaraladı

Her kadının bilmesi gereken aspirin ile ilgili 10 püf nokta
Her kadının bilmesi gereken aspirin ile ilgili 10 püf nokta

Kadın - Aile

Her kadının bilmesi gereken aspirin ile ilgili 10 püf nokta

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23